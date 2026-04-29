WP: Ανάλυση οπτικού υλικού από τη νύχτα της επίθεσης στον Τραμπ- ΦΩΤΟ

Το πλάνο έχει διάρκεια μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που ο Άλεν ξεπήδησε από μια πόρτα τρέχοντας όσο πιο γρήγορα μπορούσε μια απόσταση 20 μέτρων μέχρι τη στιγμή που βγήκε από το οπτικό πεδίο της κάμερας.

Η κάμερα βρισκόταν πάνω από το σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το περασμένο Σάββατο.

Τη στιγμή που ο Κόουλ Τόμας Άλεν σηκώνει το κυνηγετικό του όπλο προς την κατεύθυνση αξιωματικού της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος στη συνέχεια τον πυροβόλησε, καταγράφει βίντεο υψηλής ανάλυσης που εξέτασε η Washington Post.

Αμέσως ο 31χρονος μετά έπεσε στο δάπεδο στην κορυφή μιας σκάλας που οδηγούσε στην αίθουσα δεξιώσεων του Washington Hilton, όπου ο Τραμπ καθόταν κοντά στον αντιπρόεδρο Βανς και σε πολλά μέλη του υπουργικού του Συμβουλίου.

Το βίντεο, που είναι σε υψηλότερη ανάλυση από τα πλάνα της κάμερας ασφαλείας που δημοσίευσε ο πρόεδρος Τραμπ το ίδιο βράδυ, δεν καταγράφει όλους τους πυροβολισμούς που ρίχτηκαν κατά το περιστατικό.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη στο βίντεο ότι ο Άλεν πυροβόλησε με το όπλο του, αν και οι Αρχές τον έχουν κατηγορήσει ότι πυροβόλησε μέσα στην αίθουσα, όπως συνέβη το περιστατικό. Ειδικότερα, στο βίντεο δεν φαίνεται κάποια λάμψη από την κάννη του όπλου πριν ο 31χρονος Άλεν βγει από το πλάνο.

Αντίθετα, δείχνει ότι ο αστυνομικός έβγαλε το όπλο του μέσα σε δύο δευτερόλεπτα από την εμφάνιση του Άλεν. Ο αστυνομικός φαίνεται να πυροβολεί τέσσερις φορές τον Άλεν — τρεις από αυτές τις βολές φαίνεται να κατευθύνονται προς την κατεύθυνση άλλων μελών του προσωπικού ασφαλείας, καθώς ο Άλεν έτρεχε δίπλα τους.

Οι Αρχές ανέφεραν στα δικόγραφα ότι οι πράκτορες άκουσαν «έναν δυνατό πυροβολισμό» καθώς ο Άλεν έτρεχε μέσα από το σημείο ελέγχου ασφαλείας κρατώντας καραμπίνα.

Ένας αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας χτυπήθηκε από σφαίρα στο στήθος, αλλά διασώθηκε τραυματισμένος χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ο ίδιος τράβηξε το υπηρεσιακό όπλο του και πυροβόλησε τον Άλεν «πολλές φορές».

Υπενθυμίζεται ότι ο Άλεν κατηγορείται ότι σκόπευε να δολοφονήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ όπως και για πυροβολισμό κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος. Κατά το περιστατικό ο Άλεν δεν τραυματίστηκε.