Πάρος: Ανήλικη παρασύρθηκε από Ι.Χ. στο λιμάνι, διακομίστηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα

Οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε ανήλικη στο λιμάνι της Παροικιάς στην Πάρο. Το παιδί διακομίστηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα ενώ ο οδηγός συνελήφθη.

Ο 31χρονος Έλληνας παρέσυρε την ανήλικη γαλλικής υπηκοότητας κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμης συνθήκες. Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, παρουσία των γονέων της.

Η κατάσταση της υγείας της οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση για άμεση διακομιδή στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ. Η νοσηλεία της συνεχίζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Την έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πάρου.