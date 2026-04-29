Επιστολή Φωκίωνα Ζαΐμη προς Αστυνομικό Διευθυντή: «Να υπάρξουν άμεσα μέτρα κυκλοφοριακού ελέγχου στην Παλαιά Πατρών Πύργου στο ύψος των Καμινίων»

Επιστολή προς τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Ελλάδος, Υποστράτηγο Θεόδωρο Τσάτσαρη απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης με αφορμή την κυκλοφοριακή επιβάρυνση που παρατηρείται στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος της Κοινότητας Καμινίων, με αποτέλεσμα να προκύπτει ζήτημα ασφάλειας των πολιτών στην περιοχή.

Σημειώνοντας πως στο σημείο λειτουργούν δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο, ενώ υπάρχει επίσης Ιερός Ναός, τουριστικά καταλύματα, η στάση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου και πολλά καταστήματα, ο κ. Ζαΐμης αναφέρει πως «από την παράδοση του νέου Αυτοκινητόδρομου και μετά, εξακολουθεί να συγκεντρώνει τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο και μάλιστα από βαρέα οχήματα, χωρίς στον συγκεκριμένο δρόμο να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για να αποτελεί κύρια οδική αρτηρία με προδιαγραφές εθνικής οδού».

Αναφερόμενος και στις διαμαρτυρίες των εκπροσώπων της Τοπικής Κοινότητας, των Συλλόγων Γονέων, των καταστηματαρχών κ.ο.κ., ο κ. Ζαΐμης τονίζει πως χρειάζεται να υπάρξει από την πλευρά της Αστυνομίας άμεση μέριμνα ενίσχυσης της αστυνόμευσης και ελέγχου της κυκλοφορίας στην περιοχή «με αστυνόμευση στο σημείο για εφαρμογή όλων των κανόνων κυκλοφορίας για τα όρια ταχύτητας, αλλά και την πρόβλεψη για μόνιμη αστυνομική παρουσία, τουλάχιστον τις πρωινές ώρες κατά τις οποίες κινούνται στο σημείο γονείς και μαθητές, με όχημα της Τροχαίας Πατρών, ούτως ώστε να ελέγχεται η κυκλοφορία και να λειτουργεί αποτρεπτικά για πιθανές παραβάσεις».

Η επιστολή

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ

Επιθυμούμε να σας μεταφέρουμε ένα σημαντικό θέμα που αφορά κυρίαρχα την οδική ασφάλεια, αλλά και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, το οποίο έχει προκύψει στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος της Κοινότητας Καμινίων του Δήμου Πατρέων,

Στην συγκεκριμένη περιοχή – η οποία χρησιμοποιείτο για την διέλευση όλων των οχημάτων ως μοναδική οδική αρτηρία κατά τις εργασίες κατασκευής του νέου Αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου - από την παράδοση του νέου Αυτοκινητόδρομου και μετά, εξακολουθεί να συγκεντρώνει τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο και μάλιστα από βαρέα οχήματα, χωρίς στον συγκεκριμένο δρόμο να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για να αποτελεί κύρια οδική αρτηρία με προδιαγραφές εθνικής οδού.

Οι λόγοι είναι γνωστοί και επικεντρώνονται κυρίως στην λειτουργία των σταθμών διοδίων επί της νέας Εθνικής Οδού που οδηγεί αρκετούς πολίτες και επαγγελματίες στην επιλογή διέλευσης από την παλιά εθνική οδό που όμως έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (δρόμος διπλής κατεύθυνσης, με μία μόνο λωρίδα ανά ρεύμα. Επίσης, πεζοδρόμιο μόνο στη μία πλευρά, κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο για πεζούς και οδηγούς).

Γνωρίζετε πως στο συγκεκριμένο σημείο λειτουργούν δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο, ενώ υπάρχει επίσης Ιερός Ναός, τουριστικά καταλύματα, η στάση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου και πολλά καταστήματα. Οι κάτοικοι και εκπρόσωποι της περιοχής (Δημοτική Κοινότητα, Σύλλογοι Γονέων κ.ο.κ.) έχουν αναδείξει το πρόβλημα, για το οποίο έχει πάρει θέση και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις.

Ενόψει και της καλοκαιρινής περιόδου και της αυξημένης ακόμη κίνησης στην περιοχή, καθώς υπολογίζεται ότι το καλοκαίρι στην περιοχή διαμένουν και κινούνται πάνω από 2.000 συμπολίτες μας, σας ζητούμε να υπάρξουν άμεσες ενέργειές σας για:

- Την αυξημένη αστυνόμευση στο σημείο με εφαρμογή όλων των κανόνων κυκλοφορίας για τα όρια ταχύτητας

- Την πρόβλεψη για μόνιμη αστυνομική παρουσία, τουλάχιστον τις πρωινές ώρες κατά τις οποίες διέρχονται στο σημείο γονείς και μαθητές, με όχημα της Τροχαίας Πατρών, ούτως ώστε να ελέγχεται η κυκλοφορία και να λειτουργεί αποτρεπτικά για πιθανές παραβάσεις.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος.