Τσίπρας από την Κρήτη: «Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά»- Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη»

«Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά». Αυτό το μήνυμα έδωσε από την Κρήτη σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας κατά την τελευταία παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» στην κατάμεστη αίθουσα του κινηματοθέατρου «ΑΣΤΟΡΙΑ».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά του κόμματος που σύντομα – όπως διαφαίνεται- θα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της πολιτικής ζωής της χώρας. Παράλληλα παρουσίασε την αντίληψή του για την μορφή και την λειτουργία του κράτους ασκώντας δριμύτατη κριτική στην κυβερνητική πολιτική αλλά και στο επιτελικό κράτος του Μεγάρου Μαξίμου

Το νέο κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε από το Ηράκλειο μια ακόμη πιο σαφή περιγραφή του πολιτικού φορά που πρόκειται σύντομα να ανακοινώσει. Επισημαίνοντας πως «τα πολιτικά σχήματα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας. Κυρίως εκείνων των δυνάμεων που θέλουν να εκπροσωπούν». Πρόσθεσε ότι «μια ριζική ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, είναι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία».

Έτσι αναφερόμενος στο κόμμα που θα δημιουργηθεί έκανε λόγο για «μια υπέρβαση των σημερινών σχηματισμών, με στόχο έναν προοδευτικό πολύχρωμο, αλλά προγραμματικά συμπαγή, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό φορέα». Τόνισε ότι αυτός «θα συνδυάζει την εμπειρία με τη φρεσκάδα των νέων προσώπων». Επίσης ότι «θα εκφράσει αποτελεσματικά την κυβερνώσα Αριστερά της εποχής μας. Ανοιχτή σε όλους όσοι κατανοούν την ανάγκη της σε όλο το προοδευτικό φάσμα. Χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και χωρίς αποκλειστικότητες αξιωμάτων».

ΔΕΗ και φθηνό ρεύμα

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε εκτεταμένη αναφορά στην ΔΕΗ τονίζοντας το ζήτημα που πρόσφατα ανάδειξε σχετικά με το ότι «αυξάνουν το Μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ για να κάνει επενδύσεις στο εξωτερικό, στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία και το Δημόσιο συμμετέχει καταβάλλοντας 1,3 δισ.». Μιλώντας ευθέως για κατασπατάληση πόρων ενώ οι τιμές του ρεύματος είναι στα ύψη.

Σχολίασε στην συνέχεια πως «εμείς δεν θέλουμε μια ΔΕΗ πρωταθλητή στην ακρίβεια, αλλά αναπτυξιακή δύναμη της χώρας και εργαλείο στην αγορά ενέργειας με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά. Εμείς θέλουμε να μην αγωνιούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες όταν ανοίγουν το λογαριασμό του ρεύματος».

Στην βάση αυτή παρέθεσε το σχέδιο που έχει εκπονηθεί για φθηνό ρεύμα: «Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά σε σταθερή και προσιτή τιμή. Για να διασφαλίσουμε ότι κάθε νοικοκυριό θα μπορεί να θερμαίνεται/ψύχεται επαρκώς σε ένα προσιτό κόστος. Πώς θα το πετύχουμε αυτό; Η χαμηλή τιμή θα διαμορφωθεί μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων χαμηλού κόστους από ΑΠΕ και θα είναι αποσυνδεδεμένη από βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της Αγοράς».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι «το ζήτημα της ακρίβειας δεν αφορά μόνο την ενέργεια. Αφορά και το σούπερ μάρκετ, αφορά και τη στέγη, αφορά δηλαδή τα πάντα. Μας λένε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Σχεδόν φυσικό φαινόμενο. Οι παλιότεροι θα θυμάστε ότι κάποτε μας έλεγαν ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Ε, τώρα μας λένε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την ακρίβεια. Θησαυρίζουν τα καρτέλ μπροστά στα μάτια μας. Στο ρεύμα, τα καύσιμα, το σούπερ μάρκετ.

Από τις θηριώδεις αυξήσεις των τιμών το κράτος εισπράττει πολλαπλάσια φορολογία. Από τους πολίτες, τους πολλούς, εκείνους που μπαίνουν με τρόμο στο σούπερ μάρκετ. Και ύστερα μοιράζει κάποια επιδόματα. Δίνει πέντε σε εκείνους από τους οποίους πήρε εκατόν πέντε».

Η αντιμετώπισης της ακρίβειας

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα της ακρίβειας. Τονίζοντας ότι «χρειάζονται επειγόντως μέτρα και συγκεκριμένες πολιτικές. Που δεν τα λαμβάνει η κυβέρνηση. Γιατί έχει διαλέξει πλευρά. Ή αν θέλετε την έχει διαλέξει και τη στηρίζει εκείνη η πλευρά, που κερδοσκοπεί με τις ζωές των άλλων.

Τι χρειάζεται λοιπόν; Άμεσα μέτρα ανακούφισης και μόνιμης παρέμβασης στην αγορά. Υποχρεωτική διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών. Στην ψηφιακή εποχή δεν είναι δύσκολο να υπάρχει απόλυτη γνώση της τιμής ενός προϊόντος από τη πρώτη πώλησή του στο χωράφι, μέχρι τη τελευταία στο ράφι.Στο ινστιτούτο μας, μετά τη ψηφιακή πλατφόρμα της διαφάνειας που παρουσιάσαμε, για τον πλήρη έλεγχο όλων των δημόσιων συμβάσεων και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, τώρα ετοιμάζουμε μια αντίστοιχη για τον έλεγχο της αισχροκέρδειας στην διατροφική αλυσίδα. Ένα ψηφιακό Δημόσιο παρατηρητήριο τιμών ώστε να είναι εφικτός ο αυστηρός έλεγχος σε κάθε βήμα στην αλυσίδα, από την παραγωγή ως τη λιανική.Και εντέλει η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των μεσαζόντων στα βασικά αγαθά.Γιατί, ή θα μπει όριο στην απληστία, ή θα πληρώνει η κοινωνία το λογαριασμό.Επιπλέον είναι αναγκαία : Δραστική μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης από 13% σε 6%. Αλλά και η μείωση στη φορολογία των καυσίμων».

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι «η κρίση κόστους ζωής ωστόσο έχει σήμερα μια δεύτερη, ίσως ακόμα πιο σκληρή μορφή: τη στέγη. Θυμάστε, πριν μερικά χρόνια, που λέγαμε ότι οι Έλληνες δεν μπορούν πια να αγοράσουν σπίτι. Σήμερα λοιπόν έχουμε φτάσει σε κάτι ακόμα χειρότερο: Οι Έλληνες δεν μπορούν ούτε να νοικιάσουν σπίτι. Σύμφωνα με πολύ πρόσφατη μελέτη οι πολίτες πρέπει να δαπανήσουν το 93,6% του μέσου μηνιαίου μισθού τους για να νοικιάσουν ένα τριάρι!Ενώ σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025».

Με βάση αυτό επισήμανε πως «μια πολιτική κοινωνικής κατοικίας είναι λοιπόν εθνικά αναγκαία. Που θα περιλαμβάνει: Δημόσιες επενδύσεις για την κατασκευή κοινωνικής κατοικίας με αξιοποίηση δημόσιας γης, ανενεργών δημόσιων κτιρίων και κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Τα χρήματα, για παράδειγμα, που επενδύει το δημόσιο στην ΔΕΗ για να κάνει μπίζνες στην Ουγγαρία, αν τα επένδυε σε ένα ειδικό πρόγραμμα κοινωνικά προσιτής κατοικίας, θα μπορούσαμε να καλύψουμε πάνω από 50.000 συμπολίτες μας.

Περιλαμβάνει επίσης αυστηρό έλεγχο των αδειών Airbnb, των βραχυχρόνιων μισθώσεων που διαλύουν τη μακροχρόνια κατοικία, ιδίως για τις εταιρίες που έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων.Ειδικά στεγαστικά εργαλεία για νέους ανθρώπους, νέα ζευγάρια, ιδιαίτερα για εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους σε τουριστικές και νησιωτικές περιοχές.Κατάργηση της α της κατοικίας για την απόκτηση γκόλντεν βίζας.Καθώς και ειδικό φόρο στην αγορά κατοικιών από μη κατοίκους της Ελλάδας που βρίσκονται εκτός ΕΕ. Γιατί η Ελλάδα και η ακίνητή περιουσία της πρέπει να ανήκει στους Έλληνες όχι στις Γκόλντεν βίζα».

Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε τον ισχυρισμό που ανέπτυξε στην πρόσφατη παρέμβασή στου στο Forum των Δελφών περί της ανάγκης μιας κυβέρνησης που θα φέρει σταθερότητα. Τονίζοντας ότι «σταθερότητα μπορεί να οικοδομήσει μια κυβέρνηση που θα σέβεται τους θεσμούς της δημοκρατίας.Μια κυβέρνηση που θα σέβεται την αυτονομία της δικαιοσύνης.Και όχι ένα καθεστώς αρπαγής, απάτης, ασυδοσίας και αυταρχισμού.Γιατί αυτοί κυβερνούν πλέον με όρους και κανόνες όχι μιας κυβέρνησης έστω αφοσιωμένης να εξυπηρετεί μεγάλα συμφέροντα. Αλλά με όρους μαφίας».

Για το Κράτος

Στο σημείο αυτό ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε την αντίληψη που έχει για το κράτος σε πλήρη αντιδιστοστολή με το περίφημο «επιτελικό κράτος» της κυβέρνησης Μητσοτάκης.

Παρέθεσε 3 συγκεκριμένους άξονες:

Κράτος που σχεδιάζει και στηρίζει το νέο μοντέλο ανάπτυξης που χρειάζεται η χώρα. Και ένα τέτοιο μοντέλο, διαφορετικό από το σημερινό, με τη σαθρή στήριξη στο real estate και τον τουρισμό, δεν είναι μόνο οικονομική ανάγκη. Είναι θα έλεγα και εθνική. Πριν πέσουμε πάλι σε τοίχο. Ένα αναπτυξιακό κράτος, με στήριξη της μεταποίησης και της βιομηχανικής αναβάθμισης. Με αγροδιατροφή ως ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας: παραγωγή, ποιότητα, μεταποίηση, εξωστρέφεια. Με πράσινη ενέργεια, δίκτυα και τεχνολογίες που να δημιουργούν εγχώρια προστιθέμενη αξία. Με στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας, της έρευνας, της καινοτομίας, των ψηφιακών υπηρεσιών υψηλής γνώσης. Με τουρισμό που συνδέεται με την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό και τη βιωσιμότητα και όχι με μονοκαλλιέργεια χαμηλής ανθεκτικότητας.

Κράτος με φορολογική δικαιοσύνη και αναδιανομή προς όφελος των μη προνομιούχων. Με ουσιαστική μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών και της εργασίας με αλλαγή του φορολογικού μίγματος και μετατόπιση του φορολογικού βάρους από την εργασία προς τα πολύ ψηλά εταιρικά κέρδη και τα πολύ υψηλά εισοδήματα.

Σκεφθείτε: η βασικότερη πηγή εισοδήματος των πλουσιότερων Ελλήνων είναι οι τόκοι, τα μερίσματα και το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Και την ίδια στιγμή κάποιος που μπορεί να έχει ένα εκατομύριο εισόδημα από μερίσματα φορολογείται με 5%, ενώ ένας εργαζόμενος που έχει εισόφημα 10.000 ευρώ από την εργασία του φορολογείται με 9%. Πως μπορεί να προχωρήσει έτσι μια κοινωνία; Χρειάζεται λοιπόν να επαναφέρουμε ένα πλαίσιο φορολογικής δικαιοσύνης. Μικρότερους φόρους στη μισθωτή εργασία και δικαιότερους φόρους στη κινητή περιουσία. Ενώ ταυτόχρονα είναι αναγκαίο να αλλάξει η αναλογία έμμεσων – άμεσων φόρων.

Να μειωθεί η έμμεση φορολογία και να θεσπιστεί η πατριωτική εισφορά για τις υπερκερδοφόρες επιχειρήσεις και τα τεράστια εισοδήματα που θα διατεθεί στην κάλυψη των στεγαστικών και μορφωτικών αναγκών των νέων ανθρώπων, στα νέα ζευγάρια.

Κράτος με σοβαρές δημόσιες επενδύσεις σε υγεία και παιδεία και διαμόρφωση ενός ισχυρού δικτύου κοινωνικής προστασίας από την προσχολική ηλικία μέχρι τους υπερήλικες. Γιατί, η κοινωνική πρόοδος δεν μετριέται μόνο με τους γενικούς δείκτες της οικονομίας. Μετριέται με το αν μπορεί ο άνθρωπος να ζει με αξιοπρέπεια. Με το αν νιώθει ασφαλής. Με το αν έχει πρόσβαση στην υγεία, στην παιδεία, στη φροντίδα, στη στέγη, στη σταθερή εργασία.

Κι εδώ θέλω να σταθώ σε δύο συγκεκριμένες προτάσεις: α) Την εγγύηση θέσης όλων των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς από την ηλικία των δύο ετών β) Την οργανωμένη φροντίδα υπερηλίκων με χρόνια νοσήματα όπως η άνοια -τη φροντίδα των οποίων σήμερα σηκώνουν οι οικογένειες τους.