Φειδιππίδης Αχαΐας: Στον 20ό Διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης

Με είκοσι (20) δρομείς συμμετείχε ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.Α.Χ.) «Φειδιππίδης» στον 20ό Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» που διεξήχθη την Κυριακή 26/4, ολοκληρώνοντας το αγωνιστικό πρόγραμμα του Συλλόγου για το Α’ τετράμηνο του 2026.

Ο ΣΜΑΧ «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» έδωσε για μια ακόμα χρονιά το παρόν στην μεγαλύτερη δρομική γιορτή της Βορείου Ελλάδας, στην οποία φέτος έλαβαν μέρος περισσότεροι από 16.500 δρομείς, από 72 χώρες και 5 ηπείρους, ενώ η υψηλή για την εποχή θερμοκρασία το πρωϊνό της Κυριακής δεν εμπόδισε τους δρομείς του Συλλόγου να απολαύσουν τις αποστάσεις που συμμετείχαν και πολλούς εξ’ αυτών να επιτύχουν ατομικά ρεκόρ.

Στον αγώνα των 42.195, που ξεκίνησε νωρίς το πρωί από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Πέλλα και τερμάτισε στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν επτά (7) Μαραθωνοδρόμοι του «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ», οι οποίοι τερμάτισαν όλοι υγιείς, με την ακόλουθη σειρά (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο τερματισμού): Μητρούλιας Παναγιώτης (03:22:31), Παπαδημητρόπουλος Διονύσιος (03:22:59), Ρομπόκος Γέωργιος (03:23:00), Παπαχρήστος Σεβαστιανός (03:29:39), Κοντογεωργόπουλος Βασίλειος (03:37:22), Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος (04:09:23) και Μπακάλης Ηλίας (05:45:57).

Στον αγώνα δρόμου των 10χλμ που διεξήχθη το πρωί της Κυριακής στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν οι: Ρομπόκος Βασίλειος (48:58), Ηλιόπουλος Παναγιώτης (53:08) και Γκελής Χαράλαμπος (01:05:08)

Τέλος, το μεσημέρι της Κυριακής, δέκα (10) δρομείς του Συλλόγου έλαβαν μέρος στον αγώνα των 5χλμ, στο κέντρο της πόλης, που τερμάτισαν με την ακόλουθη σειρά (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο τερματισμού): Ρομπόκος Βασίλειος (48:58), Τσινιά Αικατερίνη (29:56), Τσουκαλάς Παύλος (29:58), Γκολώνης Σπυρίδων (30:24), Κωστήρης Βασίλειος (31:02), Γκολώνη Νικολίτσα (31:31), Μυρτολλάρης Ορέστης (39:17), Μπαλάσκα Αικατερίνη (39:17), Γκολώνης Χρύσανθος (42:13) και Προμπόνα Σταυρούλα (50:39) ολοκληρώνοντας την παρουσία των δρομέων του Συλλόγου στην συμπρωτεύουσα

Το πρωί της ίδιας ημέρας (Κυριακή 26/4), ο Δημοσθένης Μισιχρόνης ήταν μεταξύ των 11.775 και 11 Ελλήνων Μαραθωνοδρόμων που συμμετείχαν στο Μαραθώνιο της Μαδρίτης και με επίδοση 4:49:28 ολοκλήρωσε επιτυχώς έναν ακόμα Μαραθώνιο τρεις (3) εβδομάδες μετά το Μαραθώνιο της Μεσσήνης.

Τέλος, το Σάββατο 25/4, ο Νικόλαος Μάλλιος και η Κατερίνα Πλατώνη στον έλαβαν μέρος στον αγώνα των 24ώρων της διοργάνωσης “ATHENS NO FINISH LINE”, που διεξήχθη στο Πεδίο του Άρεως, διανύοντας 126χλμ και 60χλμ αντίστοιχα.

Το Δ.Σ. του Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» εύχεται ταχεία αποκατάσταση στους Μαραθωνοδρόμους του Συλλόγου που συμμετείχαν σε εαρινούς Μαραθωνίους στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αγώνες υπεραποστάσεων, ενώ συγχαίρει όλους τους δρομείς για τη μαζική συμμετοχή τους στους αγώνες που συμμετείχε ο Σύλλογος το Α’ τετράμηνο του 2026.

Εντός των επομένων ημερών αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, οι ομαδικές εγγραφές του Συλλόγου για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για το ετήσιο μεγάλο δρομικό ραντεβού του Νοεμβρίου!!!!