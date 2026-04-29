Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

ΜΠΑΣΚΕΤ

/

O Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ νίκησε 85-82 τον Προμηθέα 2014 με βόμβα Αλεν στην εκπνοή

Η ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ

Η ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ

1ος Ημιτελικός playoffs Ανόδου Β΄ Ομίλου NL1

Απίθανο παιχνίδι διεξήχθη το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα, με τον Άλεν με τρίποντο από τα δέκα μέτρα, και με τη κόρνα της λήξης να δίνει το προβάδισμα στον Γλαύκο Έσπερο απέναντι στον Προμηθέα 2014 2014.

Η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη επικράτησε με 85-82 σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της φετινής σεζόν. Νωρίτερα, και στα 5,4’’ είχε ισοφαρίσει σε 82-82 με «κρεμασμένο» τρίποντο ο Πρέκας.

Νωρίτερα, και στον Άγιο Δημήτριο ο Κρόνος με ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο έφτασε στο 3-0 απέναντι στον Εθνικό Λιβαδειάς, επικρατώντας με 86-73.

National League 1
Play Off - 2ος όμιλος
Ημιτελική Φάση
1η αγωνιστική:

ΓΣ Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Εθνικός Λιβαδειάς 86-73 (3-0)
Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ-ΕΑ Προμηθέας 2014 85-82 (2-1)

*Όσες σειρές βρίσκονται στο 1-1 κρίνονται στις 3 νίκες και όσες είναι στο 2-0 κρίνονται στις 4 νίκες
** Τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου μεταφέρονται

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-ΕΑ Προμηθέας 2014 85-82 (2-1)

Διαιτητές: Καρπάνος-Λιαρομμάτης-Πλέγας
Δεκάλεπτα: 20-23, 39-39, 55-62, 85-82
ΑΕ Γλαύκου Έσπερου (Ρουμελιώτης): Άλεν 25 (3), Κογιωνής 14, Μπαζίνας 8, Γκαβασιάδης 16, Φραντζής 3 (1), Αδαμόπουλος 5, Νεόφυτος 4, Γκάτζο 2, Καφέζας 8 (1), Γκάτζιος
ΕΑ Προμηθέας 2014 (Ντάγιος): Κομνιανίδης 26 (1), Δενδής 9 (3), Πρέκας 17 (3), Κιόσια 9, Σκληρός 4, Πούλος 8, Σοϊλεμετζίδης 2, Ράλλης 5 (1), Σταμούλος 2, Αλεξανδρόπουλος, Μέγγος, Οικονομίδης

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Sports
Μπάσκετ
829395
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports