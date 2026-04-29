Τραγωδία στην Ηλεία: Δεν τα κατάφερε ο 13χρονος- Έχασε τη ζωή του μετά από ατύχημα με πατίνι

Ο ανήλικος στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο, συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο όχημα
Κατέληξε ο 13χρονος μαθητής που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε με πατίνι στα Μακρίσια Ηλείας, το απόγευμα της Τετάρτης.
Όπως αναφέρει το patrisnews.com, ο ανήλικος τραυματίστηκε σε κεντρικό δρόμο του χωριού -όπου και κινούνταν με το πατίνι- στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο -πάνω στο δρόμο αυτοκίνητο. Στην προσπάθειά του αυτή το παιδί συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο όχημα.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο 13χρονος τραυματίστηκε βαριά.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όπου παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.
Δυστυχώς όμως, ο μικρός υπέκυψε στα τραύματά του.
