Πάτρα: Ο "Πινόκιο" από την Παιδική Σκηνή Ντουέντε στο Πάνθεον

Η παιδική παράσταση «Ο Πινόκιο» βρίσκεται σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 θα παιχθεί στην Πάτρα στο θέατρο Πάνθεον στη Γούναρη και Κανακάρη στις 12 το μεσημέρι & στις 5 το απόγευμα.

Η διαχρονική ιστορία του ξύλινου αγοριού που ονειρεύεται να γίνει αληθινό παιδί ζωντανεύει από την Θεατρική Σκηνή Ντουέντε, σε μια μαγική παράσταση για μικρούς και μεγάλους.

Με τη σκηνοθετική ματιά της Ευδοξίας Σουβατζή και τη θεατρική διασκευή του Σπύρου Στελιανέση, ο αγαπημένος «Πινόκιο» του Κάρλο Κολόντι μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο, ζεστό και συγκινητικό θεατρικό έργο, γεμάτο μουσική, φαντασία και μηνύματα για την αξία της αλήθειας, της αγάπης και της ελευθερίας.

Ο Πινόκιο ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες, ψέματα, μαθήματα και όνειρα. Στο πλευρό του, η Καλή Νεράιδα, ο Τζεπέτο, ο Γρύλος της Συνείδησης,ο γάτος,η αλεπού και πολλοί ακόμα μαγικοί χαρακτήρες τον βοηθούν να ανακαλύψει τι σημαίνει να είσαι πραγματικός άνθρωπος.

Η παράσταση συνδυάζει θεατρική δράση, μουσική, χορό και πανέμορφα κουστούμια, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία που συγκινεί και διασκεδάζει κοινό κάθε ηλικίας.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Νίκος Αμπουσαάρ, Σπύρος Στελιανέσης, Γιώργος Καρανίκας, Ελευθερία Μπουρανή, Βασούλα Σιάτρα, Μαρίνα Πετρίδη.

Σκηνοθεσία: Ευδοκία Σουβατζή

Θεατρική Διασκευή: Σπύρος Στελιανέσης

Μουσική: Σπύρος Παζιώτης

Ηχογραφημένη αφήγηση: Σπύρος Μπιμπίλας

Χορογραφίες: Πιλάρ Μάλλια

Κατασκευή Σκηνικού: Art Idea

Ειδικές κατασκευές:Αλέξανδρος Μιμίδης,Άμπελ Μπέρμπερι

Κουστούμια: Καμίλα Κούσε

Μακιγιάζ: Χαρά Ζαφειροπούλου

Γραφιστική επιμέλεια: Ελένη Κουρκουνάκη

Φωτογραφίες: Αντωνία Κούνια

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ευρώπη Βαγγελάτου.

Προπώληση εισιτηρίων στο more.com και στο ταμείο του Πάνθεον.

*Το Σάββατο 2/5 η παράσταση "Ο Πινόκιο" θα παιχθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο "Αλέκος Μέγαρης" στο γειτονικό Αίγιο, στις 5 και στις 7 το απόγευμα.