Πάτρα: «Το κουδούνι χτυπά στη… φύση» έως τις 5 Ιουνίου

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας σε συνεργασία με το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων υλοποιεί τη δράση «Το κουδούνι χτυπά στη… Φύση», η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων της Αχαΐας.

Η δράση αφορά στη μεταφορά μιας σχολικής ημέρας στον χώρο των εγκαταστάσεων του Πάρκου στην Πλαζ της Αγυιάς, όπου έχει στηθεί σχολική αίθουσα στην ύπαιθρο (θρανία, πίνακας, έδρα).

Η δράση ξεκίνησε την Τετάρτη 29 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουνίου 2026 (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή).