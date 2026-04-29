Πάτρα: «Το κουδούνι χτυπά στη… φύση» έως τις 5 Ιουνίου

Η συγκεκριμένη δράση που ξεκίνησε την Τετάρτη 29/4, αφορά στη μεταφορά μιας σχολικής ημέρας στον χώρο των εγκαταστάσεων του Πάρκου στην Πλαζ της Αγυιάς
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας σε συνεργασία με το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων υλοποιεί τη δράση «Το κουδούνι χτυπά στη… Φύση», η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων της Αχαΐας.
Η δράση αφορά στη μεταφορά μιας σχολικής ημέρας στον χώρο των εγκαταστάσεων του Πάρκου στην Πλαζ της Αγυιάς, όπου έχει στηθεί σχολική αίθουσα στην ύπαιθρο (θρανία, πίνακας, έδρα).
Η δράση ξεκίνησε την Τετάρτη 29 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουνίου 2026 (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή).
