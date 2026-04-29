Ζωγράφου: Αναφορές για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη

Τηλεφώνημα στην ΕΛ.ΑΣ. για επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου μετά από αναφορές για επεισόδιο με πυροβολισμούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΛ.ΑΣ δέχτηκε δύο κλήσεις για έντονο επεισόδιο μεταξύ ατόμων εντός του χώρου της Πανεπιστημιούπολης, κατά το οποίο – σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες – ακούστηκαν και πυροβολισμοί.
Επιτόπου μετέβη αστυνομική δύναμη, η οποία μετά από έρευνα δεν εντόπισε ούτε άτομα ούτε κάλυκες στο σημείο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr