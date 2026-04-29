Ζωγράφου: Αναφορές για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου μετά από αναφορές για επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΛ.ΑΣ δέχτηκε δύο κλήσεις για έντονο επεισόδιο μεταξύ ατόμων εντός του χώρου της Πανεπιστημιούπολης, κατά το οποίο – σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες – ακούστηκαν και πυροβολισμοί.

Επιτόπου μετέβη αστυνομική δύναμη, η οποία μετά από έρευνα δεν εντόπισε ούτε άτομα ούτε κάλυκες στο σημείο