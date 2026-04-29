«Εξοικονομώ»: Αυτά είναι τα 4 προγράμματα που παίρνουν παράταση - Οι νέες προθεσμίες

Δείτε αναλυτικά
Έως τις 30 Ιουνίου 2026 παρατείνονται οι καταληκτικές ημερομηνίες για τέσσερα προγράμματα του Εξοικονομώ.
Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αυτά είναι τα εξής:
- Εξοικονομώ 2021: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026.
- Εξοικονομώ 2023: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026
- Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026
- Εξοικονομώ 2025: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026.
Με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων εντός χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Το προγράμματα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr