Ηλεία: Ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Μακρίσια, με έναν μαθητή Γυμνασίου να τραυματίζεται βαριά έπειτα από σύγκρουση σε αυτοκίνητο ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Patrisnews, το περιστατικό συνέβη στο κέντρο του χωριού, όταν -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- ο ανήλικος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με όχημα.
Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.
