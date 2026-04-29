Αίγιο: Mικρό μοσχαράκι έκανε βόλτα στην Άκολη και λιάστηκε στην παραλία

Έγινε πόλος έλξης για τις παρέες στα καφέ του παραλιακού δρόμου
Ένα συμπαθέστατο μοσχαράκι, αυτό που απαθανατίζεται στις φωτογραφίες, φαίνεται ότι μπόρεσε να ξεφύγει από κάποιο κτήμα που ήταν κλεισμένο και… πήρε τις ρούγες.
Κατέβηκε στην παραλία της Άκολης για να… μαζέψει ήλιο, σύμφωνα με το filodimos.gr.
Μάλιστα, έγινε πόλος έλξης για τις παρέες στα καφέ του παραλιακού δρόμου, έκανε την περατζάδα του στα βότσαλα και μετά πήρε τον δρόμο της επιστροφής.
Γύρισε στο κτήμα του μετά από λίγη ώρα, χωρίς κανένα πρόβλημα.
Το περιστατικό συνέβη στην Άκολη ή αλλιώς Άβυθο Αιγίου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr