Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 30/4 έως 6/5/2026

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας σαφώς ξεχωρίζει το "Ο Διάβολος Φοράει Prada 2" με πρωταγωνίστριες και πάλι τις Meryl Streep και Anne Hathaway

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 30 Απριλίου έως και την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 3 στις 17.20 την Παρασκευή & το σαββατοκύριακο, και στις 20.00 και 22.40 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 19.20 και στις 22.00 καθημερινά Αίθουσα 6 στις 18.40 και 21.20 καθημερινά, Αίθουσα 7 στις 20.40 καθημερινά και στις 23.10 μόνο την Πέμπτη & την Τετάρτη "The Devil Wears Prada 2-Ο Διάβολος Φοράει Prada 2" Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τις εμβληματικές τους ερμηνείες ως Miranda, Andy, Emily και Nigel, η Meryl Streep, η Anne Hathaway, η Emily Blunt και ο Stanley Tucci επιστρέφουν στους μοντέρνους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα κομψά γραφεία του περιοδικού Runway στην πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2006 που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30/4/2026. Σκηνοθεσία: David Frankel. Σενάριο: Aline Brosh McKenna. Παίζουν η 3 φορές βραβευμένη με Όσκαρ Meryl Streep, η βραβευμένη με Όσκαρ β' γυναικείου, Anne Hathaway, η Emily Blunt, ο Stanley Tucci, και οι Tracie Thoms, Tibor Feldman, Kenneth Branagh, Lady Gaga, Patrick Brammall, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Conrad Ricamora, Helen J. Shen, Caleb Hearon. Διάρκεια: 119 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Πρόκειται για σίκουελ-sequel του πολύ επιτυχημένου φιλμ του 2006 "The Devil Wears Prada" που είχε πάλι σκηνοθετήσει ο David Frankel & είχε φτάσει σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 326.7 εκατ. δολάρια. Η απίθανη Μέριλ Στριπ σε ένα ρόλο που βασίστηκε στην αρχισυντάκτρια της Αμερικάνικης Vogue, Anna Wintour, κέρδισε την Golden Globe - Χρυσή Σφαίρα α' γυναικείου ρόλου στην κατηγορία Musical ή Κωμωδία, ενώ προτάθηκε και για Όσκαρ, BAFTA Award, SAG, και βραβείο Critics' Choice.

Αίθουσα 2 στις 23.00 καθημερινά "Dolly" Ταινία τρόμου Αμερικανικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Rod Blackhurst με τους Fabianne Therese, Seann William Scott, Max the Impaler. Το Τενεσί χάρισε στον κόσμο τη Ντόλι Πάρτον. Τώρα φέρνει τη DOLLY… Μια νεαρή γυναίκα πέφτει θύμα απαγωγής και παρασύρεται βαθιά σε ένα απομονωμένο δάσος, όπου βρίσκεται στο έλεος μιας διαταραγμένης, τερατόμορφης κούκλας που θέλει να τη μεγαλώσει σαν να είναι το παιδί της. Γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε φιλμ Super 16mm στο Τενεσί, η ταινία "Dolly" του Ροντ Μπλάκχερστ χτίζεται πάνω στις παραδόσεις των κλασικών ταινιών τρόμου, όπως "Η Νύχτα με τις Μάσκες" και "Ο Σχιζοφρενής Δολοφόνος με το πριόνι". Με σεβασμό στην αισθητική και την ωμή ατμόσφαιρα αυτών των εμβληματικών ταινιών, επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο franchise που αναβιώνει το πνεύμα του κλασικού horror σινεμά. Διανομή: Neo Films. Διάρκεια: 83 λεπτά.

Αίθουσα 4 στις 17.10 την Παρασκευή & το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Τρίχες Κατσαρές-Curly Burly" Παιδική ταινία από τη Δανία διάρκειας 80 λεπτών σε σκηνοθεσία Jan Rahbek. To σκανδαλιάρικο τρολ Ρούλης Κατσαρούλης ζει ασφαλές κάτω από το έδαφος στο ειδυλλιακό νησί του Μπόρνχολμ μαζί με την οικογένειά του και όλα τα άλλα τρολ. Στο νησί, η ζωή είναι γεμάτη από διασκεδαστικές πτήσεις με νυχτερίδες, πάρτι σε σπηλιές, αλλά και πάρα πολλούς κανόνες. Ιδιαίτερα ένας κανόνας δεν πρέπει ποτέ να παραβιαστεί: ποτέ μην ανεβαίνεις στην επιφάνεια, γιατί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι! Όμως, ο Ρούλης Κατσαρούλης είναι ένας μικρός ταραχοποιός που δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι πρέπει να κάνει με όλους αυτούς τους κανόνες. Μια μέρα ακούγεται ένας ξαφνικός θόρυβος από την επιφάνεια της γης και αυτός τρυπώνει στον κόσμο των ανθρώπων για να δει τι συμβαίνει. Απροσδόκητα, η μικρή του αδελφή τον ακολουθεί και αυτό που ξεκινά ως μια αθώα εξόρμηση για τους δύο, γρήγορα εξελίσσεται σε μια μεγάλη περιπέτεια, γεμάτη κινδύνους, μαγεία και εμπειρίες μεγαλύτερες από οτιδήποτε θα μπορούσε ποτέ να ονειρευτεί ο Ρούλης. Διανομή από Tanweer.

Aίθουσα 7 στις 23.10 μόνο την Παρασκευή 1/5 & το Σάββατο 2/5 "Hokum" Special previews της ταινίας τρόμου του Damian Mc Carthy με πρωταγωνιστή τον γνωστό Αμερικανό ηθοποιό Adam Scott, ταυτόχρονα με την κυκλοφορία της ταινίας στην Αμερική. Το φιλμ θα βγει κανονικά στις Ελληνικές αίθουσες την ερχόμενη Πέμπτη 7 Μαΐου 2026. Διανομή από την Rosebud.21. Από τους παραγωγούς των επιτυχημένων φιλμ τρόμου "Weapons" και "Longlegs" και με πρωταγωνιστή τον Adam Scott του "Severance", το μεταφυσικό αυτό θρίλερ του Damian McCarthy (ΟΝΤΟΤΗΤΑ), είναι μια από τις πιο αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς και παγιώνει τον Ιρλανδό δημιουργό, ως έναν σύγχρονο Master of Horror. Σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο της ιρλανδικής υπαίθρου, όπου άλλοτε οι γονείς του πέρασαν τον μήνα μέλιτος τους, ο συγγραφέας Ομ Μπάουμαν επιστρέφει για να σκορπίσει τις στάχτες τους, αλλά και να αφήσει πίσω του ένα παρελθόν

που τον στοιχειώνει. Κυνικός, απόμακρος και βαθιά πληγωμένος, φτάνει σε έναν χώρο που μοιάζει να έχει παγιδευτεί εκτός χρόνου, γεμάτο αλλόκοτους ενοίκους, υπόγειες εντάσεις, καθώς και ψιθύρους για μια καταραμένη σουίτα που

παραμένει κλειδωμένη εδώ και χρόνια. Όταν μια νεαρή γυναίκα εξαφανίζεται μυστηριωδώς, ο Ομ βρίσκεται μπλεγμένος σε μια σκοτεινή αναζήτηση που τον

οδηγεί όλο και πιο βαθιά στο άγνωστο. Διάρκεια: 107 λεπτά. Εκτός του Άνταμ Σκοτ, παίζουν & οι Ντέβιντ Γουίλμοτ, Πίτερ Κούναν, Φλόρενς Ορντές, Γουίλ Ο’Κόνελ, Μάικλ Πάτρικ.

Αίθουσα 2 στις 17.40 την Παρασκευή 1/5 και το σαββατοκύριακο, και στις 20.20 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 19.10 και στις 21.50 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 19.40 καθημερινά "Michael" Η ταινία "Michael" απεικονίζει σε βάθος τη ζωή και την κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ο κόσμος. Η βιογραφία αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας την πορεία του από τότε που αναδείχθηκε ως εκπληκτικό ταλέντο καi επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ένας αδιαφιλονίκητος δημιουργός με ακλόνητο όραμα και τη φιλοδοξία να καθιερωθεί ως ο καλλιτέχνης με την κορυφαία σκηνική παρουσία. Η ταινία φωτίζει τόσο την προσωπική του ζωή όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις από τα πρώτα χρόνια της σόλο καριέρας του, προσφέροντας στο κοινό μια θέση στην πρώτη σειρά για να γνωρίσει τον Μάικλ Τζάκσον όπως ποτέ ξανά. Η ιστορία ξεκινά εδώ. Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 128 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 22/4/2026. Διανομή: Tanweer. Σκηνοθεσία: Αντουάν Φουκουά ("Ημέρα Εκπαίδευσης"). Παίζουν οι: Τζαφάρ Τζάκσον, Νία Λονγκ, Λόρα Χάριερ, Τζουλιάνο Βάλντι, Kόλμαν Ντομίνγκο. Το «Michael» έκανε ιδιαίτερα καλό ξεκίνημα στη χώρα μας κόβοντας σε 116 αίθουσες πανελλαδικά, μαζί με τα previews, 52.835 εισιτήρια. Στο εξωτερικό το "Michael" έκανε θεαματικό ξεκίνημα με πάνω από 226,5 εκατ. δολάρια εισπράξεις.

Αίθουσα 1 στις 21.00 καθημερινά "Αποστολή Χαίρε Μαρία-Project Hail Mary" Ο καθηγητής φυσικών επιστημών Ράιλαντ Γκρέις ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο έτη φωτός μακριά από το σπίτι του χωρίς να θυμάται ποιος είναι ή πώς βρέθηκε εκεί. Καθώς η μνήμη του αρχίζει να επιστρέφει, αρχίζει να ανακαλύπτει την αποστολή του: να λύσει τον γρίφο της μυστηριώδους ουσίας που προκαλεί το σβήσιμο του ήλιου. Εξαιρετική ταινία επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία των βραβευμένων με Όσκαρ δημιουργών του Spider-Verse franchise, Φιλ Λορντ και Κρίστοφερ Μίλερ. Πρόκειται για μία διαστημική περιπέτεια με πρωταγωνιστή τον γοητευτικό Καναδό σταρ Ράιαν Γκόσλινγκ (τον Κεν της κινηματογραφικής "Barbie" και τον συμπρωταγωνιστή της Έμα Στόουν στο "La La Land"), ο οποίος είναι και εκ των παραγωγών. Εξαιρετικό και πολύ συγκινητικό το στόρι της ταινίας που έχει να κάνει με την φιλία του Γκρέις (Ράιαν Γκόσλινγκ) με έναν εξωγήινο του πλανήτη Ηριδανού, ονόματι Ρόκι! Το σενάριο του Ντρου Γκόνταρντ βασίστηκε στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του συγγραφέα των New York Times, Άντι Γουέιρ. Παίζει και η Γερμανίδα ηθοποιός Σάντρα Χιούλερ ενώ στον Ρόκι δανείζει τη φωνή του ο Αμερικανός κουκλοπαίκτης Τζέιμς Oρτίζ. Διανομή από την Feelgood. Διάρκεια: 156 λεπτά. Η ταινία έχει πάει εξαιρετικά στο εξωτερικό με εισπράξεις μέχρι στιγμής 614,1 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας το «Αποστολή Χαίρε Μαρία» έχει κόψει έως & τις 26 Απριλίου 2026, 89.000 εισιτήρια σύμφωνα με το flix.gr. Μία ταινία που αξίζει να δείτε.

Αίθουσα 1 στις 18.50 καθημερινά "Τελευταία Κλήση" Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά & συγκεκριμένα την αληθινή ιστορία του Σορίν Ματέι που τάραξε την κοινωνία της Ελλάδας το 1998. Καταλληλότητα: Κ15. Σκηνοθεσία: Sherif Francis. Παίζουν οι ηθοποιοί: Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Λάλος, Ρένια Λουιζίδου, Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννης Καράμπαμπας, Βασίλης Ρίσβας, Πολύδωρος Βογιατζής, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ράσμη Τσόπελα. Σενάριο: Sherif Francis & Κατερίνα Μπέη. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 96 λεπτά. Η ταινία έχει γνωρίσει επιτυχία & έχει κόψει πανελλαδικά, 160.826 εισιτήρια έως & τις 26/4/2026.

Αίθουσα 8 στις 22.20 καθημερινά "Lee Cronin's The Mummy-Η Μούμια από τον Λι Κρόνιν" Ταινία τρόμου Αμερικανοιρλανδικής συμπαραγωγής 2026. Η νεαρή κόρη ενός δημοσιογράφου εξαφανίζεται στην έρημο χωρίς να αφήσει ίχνη. Οκτώ χρόνια αργότερα, η διαλυμένη οικογένεια σοκάρεται όταν εκείνη επιστρέφει, καθώς αυτό που θα έπρεπε να είναι μια χαρούμενη επανένωση μετατρέπεται σε έναν ζωντανό εφιάλτη. Σκηνοθεσία: Λι Κρόνιν. Με τους: Νάταλι Γκρέις, Τζακ Ρέινορ και Λάγια Κόστα, Verónica Falcón, May Calamawy. Παραγωγοί: James Wan, Jason Blum, John Keville. Διάρκεια: 135 λεπτά. Η ταινία Lee Cronin's The Mummy της Warner Bros. Pictures στο εξωτερικό έχει φτάσει σε εισπράξεις μέχρι στιγμής, 67 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας το φιλμ έχει κόψει 27.583 εισιτήρια σε περίπου 2 εβδομάδες προβολής. Διανομή στη χώρα μας από την Tanweer.

Αίθουσα 1 στις 16.50 την Παρασκευή 1/5 & το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Η Έλι και η Παρέα των Φαντασμάτων - Elli and the Ghostly Ghost Train" Η Έλι ανεβαίνει σε ένα μυστηριώδες στοιχειωμένο τρένο που την οδηγεί σε έναν κόσμο γεμάτο κρυμμένα μυστικά και αναπάντεχες αποκαλύψεις. Οικογενειακή περιπέτεια ανιμέισον συμπαραγωγή 2024, της Γερμανίας και του Καναδά, μία με φαντασία, αγωνία και υπέροχες εικόνες. Η σκηνοθεσία είναι των Πιετ Ντε Ρίκερ, Γιενς Μόλερ, Γιέσπερ Μόλερ. Σενάριο: Κλάους Μπάουμγκαρ, Πιετ Ντε Ρίκερ, Γιέσπερ Μόλερ. Διάρκεια: 86 λεπτά. Διανομή: Rosebud.21. Η ταινία έχει κόψει σε περίπου 2 εβδομάδες προβολής 5.063 εισιτήρια.

Αίθουσα 5 στις 17.00 μόνο την Παρασκευή 1/5 & το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "The Dino Family-Η Οικογένεια Ντινοσάουρους" Τι συμβαίνει όταν ο έφηβος Φιλ, στην προσπάθειά του να εντυπωσιάσει τη συμμαθήτριά του, στέλνει κατά λάθος όλη την παρέα... στην εποχή των δεινοσαύρων; Παγιδευμένοι σε μια ζούγκλα γεμάτη προϊστορικούς κινδύνους, ο Φιλ και ο παλαιοντολόγος πατέρας του πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον χαμένο στον χρόνο παππού της οικογένειας για να επιβιώσουν! Με σύμμαχο έναν βίγκαν βελοσιράπτορα και εχθρό τον μοχθηρό Τιτανοβόα, η οικογένεια Ντινοσάουρους ξεκινά μια εκρηκτική περιπέτεια γεμάτη δράση, γέλιο και... κοφτερά δόντια, αποδεικνύοντας πως για να βρεις τον δρόμο της επιστροφής πρέπει πρώτα να βρεις τον εαυτό σου! Σκηνοθεσία: Μάγια Τουρκίνα, Μαξίμ Βόλκοφ Είδος: Animation Προσέλευση ταινίας: Ρωσία Έτος παραγωγής: 2025. Στη μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί: Γιώργος Σκουφής, Αφροδίτη Αντωνάκη, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Στέλιος Ψαρουδάκης, Ευθύμιος Τόρης, Βασίλης Παπαστάθης, Νικολέτα Κουνενιδάκη, Ακίνδυνος Γκίκας, Ζωή Κατσάτου, Νίκος Μαρνάς, Γιώργος Γκιόκας, Άρης Δελαγραμμάτικας. Διάρκεια: 80 λεπτά. Μετάφραση: Γιώργος Αγγελίδης Ηχοληψία μίξη ήχου: Σωτήρης Λάσκαρης Σκηνοθετική επιμέλεια προσαρμογή: Ακίνδυνος Γκίκας Η μεταγλώττιση έγινε στο OPEN STUDIO POST. Διανομή από τη Neo Films. Η ταινία έκανε ξεκίνημα σε 42 αίθουσες πανελλαδικά, με 1.961 εισιτήρια.