Πήραν εξιτήριο 4 γυναίκες που τραυμάτισε ο 89χρονος στο Εφετείο - Παραμένει στο νοσοκομείο ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ

Ο υπάλληλος συνεχίζει τη νοσηλεία του στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του «Ερυθρού Σταυρού»
Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» πήραν οι 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν από τα σκάγια του 89χρονου κατά την επίθεση στο Εφετείο και στον ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάστασή τους είναι σταθερή και δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω νοσηλεία τους, ενώ παραμένουν σοκαρισμένες από το πυρ που άνοιξε ο ηλικιωμένος στο Εφετείο και στον ΕΦΚΑ το πρωί της Τρίτης (27/04/2026).
Αντίθετα, ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ που τραυματίστηκε παραμένει για νοσηλεία στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του «Ερυθρού Σταυρού», όπου συνεχίζει να παρακολουθείται από τους γιατρούς.
«Η επιχείρηση ξεκίνησε με ένα τηλέφωνο στο 100»- Τι λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας για τη σύλληψη του 89χρονου
Ζάκυνθος: Ανοίγει η Παιδιατρική Κλινική – Mετακινείται γιατρός από την Πάτρα
Πάτρα- ΕΦΚΑ και Δικαστήρια: «Άλλος απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει, άλλος λέει "έρχομαι να σε μαχαιρώσω, να σου βάλω φωτιά"»
