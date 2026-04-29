Πήραν εξιτήριο 4 γυναίκες που τραυμάτισε ο 89χρονος στο Εφετείο - Παραμένει στο νοσοκομείο ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ

Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» πήραν οι 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν από τα σκάγια του 89χρονου κατά την επίθεση στο Εφετείο και στον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάστασή τους είναι σταθερή και δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω νοσηλεία τους, ενώ παραμένουν σοκαρισμένες από το πυρ που άνοιξε ο ηλικιωμένος στο Εφετείο και στον ΕΦΚΑ το πρωί της Τρίτης (27/04/2026).

Αντίθετα, ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ που τραυματίστηκε παραμένει για νοσηλεία στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του «Ερυθρού Σταυρού», όπου συνεχίζει να παρακολουθείται από τους γιατρούς.