Λονδίνο: Σοκαριστικό βίντεο από την αιματηρή επίθεση σε εβραϊκή συνοικία

Δύο άνδρες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση μετά από την επίθεση με μαχαίρι στο Μπάρνετ του Λονδίνου, ενώ ένας 45χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Τα θύματα, δύο άνδρες ηλικίας 30 ετών και 70 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία, μαχαιρώθηκαν στο Γκόλντερς Γκριν, μια περιοχή με μεγάλη εβραϊκή παρουσία. Οι δύο άνδρες που δέχθηκαν την επίθεση μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή.

Την ίδια στιγμή ένα σοκαριστικό βίντεο που δείχνει τη στιγμή της επίθεσης κάνει τον γύρο των social media. Στο βίντεο αποτυπώνεται ο δράστης να προσπαθεί να μαχαιρώσει πολλές φορές έναν άνδρα που φορά το παραδοσιακό εβραϊκό κιπά, ενώ στέκεται σε μια στάση λεωφορείου.

Η εβραϊκή οργάνωση Shomrim δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι ο άνδρας εθεάθη να τρέχει κρατώντας ένα μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν και προσπάθησε να μαχαιρώσει Εβραίους, πριν κάποια από τα μέλη της τον ακινητοποιήσουν.

Ο ύποπτος προσπάθησε επίσης να μαχαιρώσει αστυνομικούς, οι οποίοι δεν τραυματίστηκαν, και οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν taser για να τον ακινητοποιήσουν.

«Ένας 45χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και βρίσκεται υπό κράτηση. Εργαζόμαστε για να διαπιστωθεί η εθνικότητα και το υπόβαθρό του», ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, υποδεικνύοντας ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία θα ηγηθεί της έρευνας.