Ημερίδα από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας με θέμα «Έμφυλη βία: Αίτια & τρόποι αντιμετώπισης»

Με ευρεία απήχηση και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, Ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έμφυλη βία: Αίτια & τρόποι αντιμετώπισης».

Προσκεκλημένοι ως ομιλητές ήταν η Καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Επικεφαλής της Επιτροπής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων, Δρ. Βασιλική Αρτινοπούλου, ο πρώην Υπουργός Υγείας και Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Δρ. Ανδρέας Λοβέρδος, ο Αστυνόμος Β’, Προϊστάμενος Γραφείου Ανηλίκων, Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, Γεώργιος Μπαντζής και η Νομικός και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας, Μαρία Γιδά, οι οποίοι ανέδειξαν αιτίες και μορφές της έμφυλης βίας αλλά και τρόπους αντιμετώπισής της, με έμφαση στην πρόληψη, την ενημέρωση, τη θεσμική θωράκιση και την ενίσχυση των θυμάτων.

Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος.

Η Ημερίδα που φιλοξενήθηκε στον κατάμεστο από κόσμο συνεδριακό χώρο της «Αγορά Αργύρη» άνοιξε με το θεατρικό δρώμενο «Ζωή σε 4 πράξεις», σε σενάριο και σκηνοθεσία της Ελένης Βασιλοπούλου, το οποίο συγκίνησε και προβλημάτισε το κοινό, αποτυπώνοντας με άμεσο και συμβολικό τρόπο τις διαφορετικές όψεις της έμφυλης βίας.

Στο χαιρετισμό του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι: «Η έμφυλη βία αποτελεί μια επίμονη και σιωπηλή πρόκληση που αφορά όλους μας. Δεν είναι ένα φαινόμενο μακρινό, αλλά υπάρχει γύρω μας, στις γειτονιές και στις οικογένειες μας. Η αντιμετώπιση της δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο θεσμικό επίπεδο, αλλά απαιτεί παιδεία, ενημέρωση, ενίσχυση των θυμάτων και ενεργοποίηση της κοινωνίας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην ενίσχυση δράσεων που προάγουν τον σεβασμό, την ισότητα και την κοινωνική συνοχή».

Πέραν του κ. Χαράλαμπου Μπονάνου, την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Εισαγγελέας Εφετών, Ευάγγελος Μάστακας, ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Δρ. Νικόλαος Δελέγκος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Δρ. Νικόλαος Κλάδης, η Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Δρ. Αθανασία Μπαλωμένου και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της περιοχής.