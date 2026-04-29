Ολόκληρη η απολογία του 89χρονου: «Είχα πάει τρεις φορές στο Εφετείο και δεν υπήρχαν φύλακες»

Προμελετημένη ήταν η επίθεση του 89χρονου στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το Πρωτοδικείο της Αθήνας, όπως προκύπτει από την απολογία του.

Ο ηλικιωμένος περιέγραψε το σχέδιό του, εξηγώντας ότι και στα δύο σημεία όπου άνοιξε πυρ είχε μεταβεί και τις προηγούμενες ημέρες προκειμένου να διαπιστώσει εάν υπήρχε φύλαξη στα κτίρια, εάν θα υποβληθεί σε κάποιον έλεγχο, ή εάν θα του ζητήσουν ταυτότητα. Υποστήριξε ωστόσο ότι δεν ήθελε ούτε να σκοτώσει ούτε να τραυματίσει κάποιον. Σκοπός του, όπως είπε, ήταν να κάνει «ντόρο» προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά του, που σχετιζόταν με τη σύνταξή του στην Ελλάδα.

«Είχα σχεδιάσει πριν από τα Χριστούγεννα να πάω στο ΙΚΑ, στο Εφετείο και στο Στρασβούργο και να πυροβολήσω, χωρίς όμως να θέλω να σκοτώσω κάποιον», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωνε δε ότι η επίθεση ήθελε να γίνει χειμώνα για να μπορεί να φορά την καμπαρντίνα στην οποία έκρυβε την καραμπίνα, με την οποία πυροβόλησε τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα: έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ και τέσσερις δικαστικούς υπαλλήλους στο Πρωτοδικείο της Αθήνας.

«Επειδή όμως είχα συνεχώς δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καμπαρντίνα αποφάσισα να πάω σήμερα», συνέχισε στην απολογία του.

Η επίθεση στον ΕΦΚΑ

Εδωσε μάλιστα και λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο υλοποίησε το σχέδιό του. Κάλεσε ταξί το οποίο τον μετέφερε από το σπίτι του στον ΕΦΚΑ, έχοντας μαζί του και μία βαλίτσα με ρούχα, αφού μετά τις δύο επιθέσεις σκόπευε να φύγει από την Αθήνα.

«Πέρασα την είσοδο χωρίς κάποιον έλεγχο. Ο φύλακας ήταν εκεί αλλά δεν με έλεγξε, μίλαγε με άλλο άτομο. Είχα πάει και δύο φορές την προηγούμενη εβδομάδα […] και είχα δει ότι δεν ζητάει ταυτότητα. […] Θύμωσε η διευθύντρια γιατί τους έβριζα και ότι ήμουν διατεθειμένος να τους τουφεκίσω και δεν μου μιλούσανε. Εφυγα και αποφάσισα να πάω ξανά σήμερα. Ανέβηκα στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησα τους υπαλλήλους όχι για να τους σκοτώσω αλλά για να κάνω ντόρο».

Μετά το χτύπημα στον ΕΦΚΑ, ο 89χρονος πήρε άλλο ταξί και μετέβη στο Εφετείο.

«Πήγα στο Εφετείο και έκανα το ίδιο. Και εκεί δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν και πυροβόλησα στα πόδια. Αν ήθελα να τους σκοτώσω θα μπορούσα να το κάνω εύκολα, έριξα κάτω από τα γόνατα», είπε.

«Μπήκα στο Εφετείο από εκεί που μπαίνουν οι πολλοί. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει δυο-τρεις φορές και είδα ότι δεν υπήρχαν φύλακες. Διάλεξα το ευκολότερο γραφείο που ήταν μπροστά. Μπήκα, τους πυροβόλησα τρεις φορές, άφησα το όπλο στον πάγκο από έξω γιατί δεν το χρειαζόμουν πια και έφυγα. Πριν μπω, πέταξα περίπου 5-10 φυσίγγια, δεν θυμάμαι ακριβως, πίσω από κάτι τσίγκους στην είσοδο του Εφετείου που έχει κάτι φυτά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι πέταξε στο σημείο τις επιστολές που εξηγούσαν τους λόγους των πράξεών του.

Το σχέδιο διαφυγής

Αμέσως μετά έφυγε με ταξί, ζητώντας από τον οδηγό να τον μεταφέρει στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας στον Κηφισό.

«Είπα στον οδηγό ότι ήθελα να πάω Καλαμάτα, αλλά εγώ ήθελα να πάω στην Πάτρα. Στον δρόμο, κουβέντα στην κουβέντα ρώτησα τον ταξιτζή πόσα ήθελε να με πάει στην Πάτρα, μου είπε 250, του έδωσα 300 και με πήγε. Με άφησε στο καινούργιο λιμάνι και έβγαλα εισιτήριο για σήμερα το βράδυ να πάω στην Ανκόνα.

Προσπάθησα να κάνω ανάληψη από το ΑΤΜ, όμως δεν τα κατάφερα. Χτύπησα την πόρτα και η υπάλληλος μού είπε ότι δεν γινόταν από το μηχάνημα και έπρεπε να πάω αύριο. Πήγα σε ένα πρακτορείο και άλλαξα το εισιτήριό μου για αύριο. Ηθελα να πάω στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για να τουφεκίσω και τους υπαλλήλους εκεί, γιατί μου έστειλαν ένα γράμμα και με κορόιδευαν και αυτοί».

Ξέροντας ότι θα έπρεπε να αναβάλλει το ταξίδι του για τουλάχιστον μία ημέρα, ο 89χρονος πήγε στο ξενοδοχείο όπου και συνελήφθη.

«Σκέφτηκα εάν αύριο δεν μου έδινε χρήματα η τράπεζα, έχω λογαριασμό σε δολάρια αλλά δεν είχα μαζί μου τον αριθμό του λογαριασμού, θα έχανα το καράβι, είχα ρίξει τις ντουφεκιές μου και είτε θα πήγαινα στη φυλακή Γαλλία ή στην Ελλάδα. Αποφάσισα να πάω στα ΚΤΕΛ και να πάω στο χωριό μου. Μόλις βγήκα από το ξενοδοχείο με έπιασαν οι αστυνομικοί. Πάνω μου είχα το περίστροφο και 10 σφαίρες».

Ωστόσο, σε άλλο σημείο της απολογίας του, περιγράφει και εναλλακτικά σχέδια, που περιλάμβαναν είτε διαφυγή στις ΗΠΑ είτε επιστροφή στο χωριό του.

«Θα πήγαινα στην Ιταλία με πλοίο και μόλις έφτανα στο Στρασβούργο θα έμπαινα με το περίστροφο μέσα. Εκεί είχα πάει άλλες δύο φορές να αφήσω επιστολές και είχα δει ότι είχε φύλακα. Επειδή δεν θα μπορούσα να μπω, είχα σκεφτεί να απειλήσω τον φύλακα, να μπω μέσα, να πυροβολήσω μέσα στο γραφείο και να κάνω ντόρο. Επειτα, ήμουν προετοιμασμένος να πάω φυλακή. Αλλά σας είπα τι σκέφτηκα: τι να κάνω φυλακή στη Γαλλία, τι στην Ελλάδα. Τους πυροβολισμούς τους είχα ρίξει πια. Οπότε σκοπός μου, αφού δεν θα έφευγα, θα ήταν να πάω στο χωριό μου, στο καφενείο κάτω από τον Πλάτανο και εκεί θα έλεγα στον σερβιτόρο να πάρει την αστυνομία στην Πύλο και να έρθουν να με βρουν. Επίσης, είχα σκεφτεί και δεύτερο σχέδιο, δηλαδή να φύγω μετά τους πυροβολισμούς. Θα πήγαινα παράνομα στην Αλβανία με ταξί και από εκεί στην Αμερική, αλλά είμαι πια πολύ ηλικιωμένος για να το κάνω αυτό».

Τα όπλα της επίθεσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις που έδωσε για το πώς και από πού προμηθεύτηκε την καραμπίνα αλλά και το περίστροφο που βρέθηκε στην κατοχή του.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Την καραμπίνα πού τη βρήκατε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την αγόρασα πριν από τέσσερα χρόνια περίπου, 1.500 ευρώ, από κάτι γύφτους στο χωριό μου και εγώ την έκοψα. Ξέρω γιατί ήμουν μηχανικός. Δούλεψα σε εργοστάσιο. Εκοψα το κοντάκι και την κάννη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Το περίστροφο πού το βρήκατε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το αγόρασα […] δεν θυμάμαι πριν από πόσα χρόνια, πάλι από κάτι γύφτους στο χωριό. Εφεραν δυο-τρία για να διαλέξω και αγόρασα αυτό που βρήκατε πάνω μου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς ξέρατε να χρησιμοποιείτε τα όπλα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είχα ρίξει στα χωράφια μου στο σπίτι, στο χωριό και με δύο άλλα όπλα.