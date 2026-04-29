Πάτρα: Παρουσιάζεται απόψε το βιβλίο "Προδομένο Μεσολόγγι" του Σπύρου Αλεξίου

Στο βιβλιοπωλείο Πίξελbooks στην οδό Κανακάρη 185 στην Πάτρα παρουσιάζεται απόψε Τετάρτη 29-4-2026 στις 19.30 το βιβλίο με τίτλο "Προδομένο Μεσολόγγι" του Σπύρου Αλεξίου που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο 2026 από τις εκδόσεις Τόπος.

Θα μιλήσουν η Κατερίνα Χαμηλάκη, Δρ. Αρχαιολογίας, ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, η Μαριάννα Τζιαντζή, δημοσιογράφος και συγγραφέας, και ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου.

Συντονίζει ο Σπύρος Γουδέβενος, εμπορικός διευθυντής της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Πρόλογος: Παντελής Μπουκάλας.

Η γέννηση του ελληνικού κράτους ήταν αποτέλεσμα της Επανάστασης. Όμως το κράτος αυτό θα ήταν πολύ διαφορετικό αν είχε δημιουργηθεί µε τη νίκη της ίδιας της Επανάστασης. ∆εν θα ήταν ένα κρατίδιο εξαρτημένο σε απόλυτο βαθμό, µε άθικτες τις εσωτερικές κοινωνικές δομές και τις ανισότητες.

Αυτό κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στο Μεσολόγγι όπου θεοί και δαίμονες, «πέλαγο μέγα», έπεσε επάνω σε αυτό το «καλυβάκι», το «ένδοξο αλωνάκι» του Διονύσιου Σολωμού. Ακόμη όμως και απέναντι στο «βόλι της Τουρκιάς», το «άτι της Αραπιάς», τον «νου του Γάλλου» και το «τόπι του Άγγλου», το «καλυβάκι» δεν ηττήθηκε. Προτίμησαν οι υπερασπιστές του να «σχίσουν δρόμο τα σπαθιά κι ελεύθεροι να μείνουν» όταν «τα µάτια η πείνα εµαύρισε».

Κι εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα: Γιατί «τα µάτια η πείνα εµαύρισε»; Γιατί αφέθηκαν οι υπερασπιστές του Μεσολογγίου να γονατίσουν απέναντι σε αυτόν τον ανίκητο εχθρό, την πείνα; Ήταν νομοτελειακή εξέλιξη, ήταν αδύνατη η εξασφάλιση του εφοδιασμού τους; Η απάντηση που δίνει αυτό το βιβλίο είναι κατηγορηματικά όχι! Η εγκατάλειψη των αγωνιστών ήταν συνειδητή επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης και μάλιστα σε μια εποχή που υπήρχαν τεράστιες οικονομικές δυνατότητες λόγω των δανείων.

Οι «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι» προδόθηκαν από αυτούς που είχαν χρέος να τους στηρίξουν. Ας υπενθυμίσουμε τα λόγια του Ιμπραήμ: «Σαν το χιόνι του βουνού θα λιώναμε αν το Μεσολόγγι είχε τροφές για 15 ημέρες ακόμη». ∆εν είχε όμως…

Ο συγγραφέας Σπύρος Αλεξίου έχει γεννηθεί στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Εργάζεται ως φιλόλογος στην ιδιωτική εκπαίδευση και ως επιμελητής εκπαιδευτικών βιβλίων. Είναι συνεργάτης της ιστοσελίδας kommon.gr.

Από τις εκδόσεις Τόπος κυκλοφορούν τα βιβλία του: 21 ρωγμές στην επίσημη ιστορία για το 1821 (2021), Μεγάλη Ιδέα (1844-1922) – Από τους εθνικούς μύθους στη φωτιά της Σμύρνης (2022) και Ένας Θρύλος µε πολλά πρόσωπα – 100 Χρόνια Ολυμπιακός (2024).

