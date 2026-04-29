Europol: Εξαρθρώθηκε δίκτυο “call center” με απάτες 50 εκατ. ευρώ - Θύματα και Έλληνες

Ένα εγκληματικό δίκτυο με στόχο μεγάλης κλίμακας απάτες εξαρθρώθηκε μέσω συντονισμένης έρευνας στην οποία συμμετείχαν οι αυστριακές και οι αλβανικές αρχές, με την υποστήριξη της Europol και της Eurojust.

Η επιχείρηση, η οποία διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δέκα ατόμων, την έρευνα σε πολλαπλές εγκαταστάσεις και την κατάσχεση σχεδόν 900.000 ευρώ σε μετρητά.

Το εγκληματικό δίκτυο, το οποίο φέρεται να διαχειριζόταν αρκετά τηλεφωνικά κέντρα στα Τίρανα, πιστεύεται ότι προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημία, συνολικού ύψους τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ. Τα τηλεφωνικά κέντρα ήταν επαγγελματικά δομημένα και οργανωμένα, μοιάζοντας με νόμιμες επιχειρηματικές δομές με σαφή διαχωρισμό ρόλων και ιεραρχική διαχείριση.

Υπόσχεση για επενδύσεις “πολύ καλές για να είναι αληθινές”

Τα θύματα προσεγγίζονταν σε φαινομενικά νόμιμες διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αναζητήσεων στο διαδίκτυο, δελεαζόμενα από την υπόσχεση κερδοφόρων επενδύσεων. Κατά την αρχική εγγραφή σε αυτούς τους ψεύτικους διαδικτυακούς μεσίτες, στα θύματα ανατίθεντο «πράκτορες διατήρησης» που παρίσταναν επενδυτικούς συμβούλους ή μεσίτες.

Αυτοί οι πράκτορες διαχειρίζονταν τους λογαριασμούς των θυμάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συχνά χρησιμοποιώντας λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης για να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο των ηλεκτρονικών συσκευών των θυμάτων.

Οι απατεώνες προσποιούνταν ότι είχαν επαγγελματική εμπειρία και άσκησαν ψυχολογική πίεση για να πείσουν τα θύματα να κάνουν πρόσθετες επενδύσεις, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι θα ήταν κερδοφόρες.

Στην πραγματικότητα, τα κεφάλαια δεν επενδύθηκαν ποτέ, αλλά διοχετεύτηκαν σε ένα περίπλοκο διεθνές σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τελικά εξαφανιζόμενοι στα χέρια της εγκληματικής οργάνωσης.

Εταιρικά τηλεφωνικά κέντρα εγκληματικών οργανώσεων

Οι χειριστές οργανώθηκαν σε ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων, καθεμία από τις οποίες ειδικευόταν σε μια συγκεκριμένη γλώσσα για να στοχεύσει στις αντίστοιχες εθνικές αγορές της. Οι γλώσσες που καλύφθηκαν περιλάμβαναν τα γερμανικά, τα αγγλικά, τα ιταλικά, τα ελληνικά και τα ισπανικά.

Όπως συμβαίνει συνήθως στις επενδυτικές απάτες, η εξοικείωση με τη γλώσσα χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Οι ύποπτοι βασίστηκαν σε αυτό το στοιχείο για να εξαπατήσουν τα θύματά τους, παρουσιάζοντάς τα ψευδείς επενδυτικές ευκαιρίες και πείθοντάς τα να μεταφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά.

Η κλίμακα και ο επαγγελματισμός του εγκληματικού δικτύου ήταν εμφανείς στη δομή του, η οποία περιελάμβανε έως και 450 υπαλλήλους σε διάφορα τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πελατών, την οποία διαχειρίζονταν «πράκτορες μετατροπής» και της εξυπηρέτησης πελατών, την οποία διαχειρίζονταν «πράκτορες διατήρησης πελατών». Επιπλέον, το δίκτυο διέθετε ειδικές ομάδες για τη διαχείριση, τα οικονομικά, την πληροφορική, το ανθρώπινο δυναμικό και διάφορες δραστηριότητες back-office.

Οι επικεφαλής των ομάδων επέβλεπαν τις καθημερινές δραστηριότητες των ομάδων τους, ενώ ένας διευθυντής σε κάθε τηλεφωνικό κέντρο συντόνιζε και καθοδηγούσε τους επικεφαλής των ομάδων και τις συνολικές λειτουργίες. Οι χειριστές λάμβαναν μηνιαίο μισθό περίπου 800 ευρώ, μαζί με προοδευτική προμήθεια ανά επιτυχημένη σύμβαση, η οποία καταβαλλόταν εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Πώς γίνονταν οι απάτες

Ως αποτέλεσμα, τα θύματα μετέφεραν σημαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία εκτιμάται ότι υπερέβαιναν τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δράστες επικοινώνησαν επίσης εκ νέου με θύματα που είχαν ήδη υποστεί ζημίες μέσω πλατφορμών, προσφέροντας υπηρεσίες για την ανάκτηση των χρημάτων τους.

Τα ενδιαφερόμενα άτομα έλαβαν οδηγίες να ανοίξουν λογαριασμούς σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και να πραγματοποιήσουν μια αρχική κατάθεση 500 ευρώ.

Οι χειριστές, χρησιμοποιώντας ονόματα χρήστη και λειτουργώντας με ψευδώνυμα, έπειθαν τα θύματα να πραγματοποιήσουν αυτήν την αρχική πληρωμή σε μια προσπάθεια να τα εξαπατήσουν ξανά.

Η έρευνα Αυστρίας – Αλβανίας συνδέθηκε με τη Europol και τη Eurojust

Η έρευνα ξεκίνησε αρχικά από τις αυστριακές αρχές λόγω του μεγάλου αριθμού θυμάτων που εντοπίστηκαν στη Βιέννη γύρω στον Ιούνιο του 2023. Τον Απρίλιο του 2024, οι αυστριακές αρχές, μέσω της Europol, απηύθυναν στις αλβανικές αρχές αίτημα για πληροφορίες σχετικά με μια διεύθυνση IP για την οποία υπήρχαν υποψίες ότι χρησιμοποιούνταν από τους δράστες, οι οποίοι βρίσκονταν στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Μετά από αυτό το αίτημα, οι αλβανικές αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα.

Με την υποστήριξη της Eurojust, ξεκίνησε κοινή έρευνα, η οποία οδήγησε σε μια ημέρα συντονισμένης δράσης στις 17 Απριλίου 2026. Οι εφόδους που πραγματοποιήθηκαν οδήγησαν στη σύλληψη δέκα ατόμων στα Τίρανα, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε τρία τηλεφωνικά κέντρα και εννέα ιδιωτικές κατοικίες οδήγησαν στην κατάσχεση:

891.735 ευρώ σε μετρητά,

443 υπολογιστές,

238 κινητά τηλέφωνα,

6 φορητοί υπολογιστές,

καθώς και διάφορα μέσα αποθήκευσης και αποθήκευσης δεδομένων.

Θύματα αυτής της απάτης εντοπίστηκαν σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης αποσυναρμολόγηση της υποδομής πληροφορικής και η συνεχής ανάλυση των κατασχεμένων δεδομένων αναμένεται να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του εγκληματικού δικτύου.

Οι εμπειρογνώμονες της Europol που αναπτύχθηκαν για την υποστήριξη των επιχειρησιακών μέτρων βοήθησαν στην εξασφάλιση μεγάλου όγκου δεδομένων σχετικών με τις ποινικές έρευνες. Αυτά τα δεδομένα θα κοινοποιηθούν στη συνέχεια στις ανακριτικές αρχές άλλων επηρεαζόμενων χωρών. Για την υποστήριξη της ημέρας δράσης, δημιουργήθηκε ένα Εικονικό Σημείο Διοίκησης (VCP) για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων.

Η Eurojust συντόνισε μια κοινή ομάδα έρευνας (JIT) μεταξύ των αυστριακών και αλβανικών αρχών με την υποστήριξη του Σχεδίου Ποινικής Δικαιοσύνης των Δυτικών Βαλκανίων. Εκτός από τη σύσταση της κοινής ομάδας έρευνας, η Eurojust συνέβαλε σε συναντήσεις συντονισμού, στη χρηματοδότηση της ημέρας δράσης και, μέσω του Σχεδίου Ποινικής Δικαιοσύνης των Δυτικών Βαλκανίων, σε υπηρεσίες διερμηνείας.