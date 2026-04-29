«Του έλεγα να πάει σε γιατρό. Για μένα ήταν ένας ξένος» λέει η κόρη του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε Εφετείο και ΕΦΚΑ

Άκρως αποκαλυπτική για την κατάσταση του ηλικιωμένου πατέρα της, ο οποίος σχεδίαζε επί σχεδόν 1 χρόνο να εισβάλλει οπλισμένος στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο, για να σκορπίσει τον τρόμο, η κόρη του.

Η γυναίκα που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στις ΗΠΑ, μίλησε στο Live News για τον 89χρονο «πιστολέρο» που κατάφερε να μπει στη δημόσια υπηρεσία και το Πρωτοδικείο, έχοντας ένα 38αρι περίστροφο και μια καραμπίνα, κρυμμένα στην καμπαρτίνα του, και να πυροβολήσει 5 υπαλλήλους.

Η κόρη του ηλικιωμένου μεταξύ άλλων ανέφερε: «Εμένα προσωπικά, μου είχε πει ότι τον κυνηγάνε δαίμονες, ότι πάνε τη νύχτα και τον ξυπνάνε και τον χτυπάνε και τον δένουν κάτω και δεν μπορεί να κουνηθεί. Του έλεγα συνέχεια ότι πρέπει να πάει σε έναν γιατρό, να κοιτάξει να δει τι μπορεί να κάνει για αυτό. Ότι υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να τον βοηθήσουν. Και μου έλεγε ότι εγώ είμαι τρελή, ότι δεν είναι τρελός. Όταν εγώ είχα έρθει Ελλάδα το 2022, που είχα πάει και είχα βρει τη θεία μου, την αδερφή του και την ανιψιά του, που υποτίθεται τον προσέχανε, της το είχα πει της θείας μου ότι ‘ξέρεις κάτι θεία, έχει πρόβλημα, πρέπει να τον βοηθήσετε. Εμένα δεν με ακούει, δεν μου μιλάει. Στην κόρη του δεν μιλάει’. Λέω ‘πείτε του, πείστε τον να πάει σε έναν γιατρό. Πηγαίνετε τον εσείς σε έναν γιατρό’».

Και πρόσθεσε: «Δεν λες κάτι τέτοιο για αστείο, να πάρω ένα πιστόλι να πάω να πυροβολήσω κόσμο γιατί μου χρωστάει 100 ευρώ. Και μου λέει ‘όχι’, μου λέει ‘ο πατέρας σου δεν έχει κανένα πρόβλημα, όλοι οι υπόλοιποι του φέρονται έτσι και…’ κάτι τέτοια τρελά. Και της λέω ‘θεία σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι αυτά που λες. Δηλαδή για δαιμόνιους και διαβόλους που τον χτυπάνε τη νύχτα, αλλά δεν είναι… αυτά τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά. Λοιπόν, εμένα λέω ό,τι και να του πω δεν μ’ ακούει, με βρίζει, με κάνει. Εσάς λέω που σας ακούει, να του πείτε να πάει σε έναν γιατρό έστω, δηλαδή κάτι να κάνετε από την πλευρά σας αφού ενδιαφέρεστε. Η κατάληξη ήταν μετά από 2 μέρες να γυρίσει να μου πει ότι εγώ δεν είμαι παιδί του και ότι εγώ δεν θέλω το καλό του και να τον αφήσω ήσυχο. Και μου έκοψε και την καλημέρα μετά από εκεί».

«Μετά από μερικές μέρες που πήγα να κάνω κάτι συμβολαιογραφικά, να τακτοποιήσω κάποια χαρτιά που χρειαζόμουν, έμαθα ότι έχει γράψει και την περιουσία όλη στην αδερφή του και στην ανιψιά του. Πολύ λυπάμαι για αυτό που έγινε. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο, χρόνια πριν να το σταματήσω. Δηλαδή δεν το χωράει ο νους μου. Είναι πολύ τρελό αυτό. Γιατί δεν χρώσταγε ο άνθρωπος να πάει στη δουλειά του και να καταλήξει στο νοσοκομείο χωρίς λόγο για 100 ευρώ. Εκείνες ήξεραν ότι ο πατέρας μου είχε όπλα σπίτι. Την τελευταία φορά που ήρθαμε στην Ελλάδα, τα είχε δείξει και στην κόρη μου. Πόσο φυσιολογικό είναι αυτό για έναν παππού;», τόνισε.



