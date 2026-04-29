Πανεπιστήμιο Πατρών: Επιστημονική Διημερίδα με θέμα "Ψηφιακή Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Μονάδων"

Επιστημονική Διημερίδα με κεντρικό θέμα "Ψηφιακή Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Μονάδων" πραγματοποιείται την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο.

Οι εργασίες της Διημερίδας ξεκίνησαν στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης.

Προβληματική και σκοπός της Διημερίδας

Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ορίζεται ως το διεπιστημονικό πεδίο θεωρίας και πρακτικής που αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό, την οργάνωση, τη ρύθμιση και την αξιολόγηση των διοικητικών λειτουργιών της εκπαιδευτικής μονάδας μέσω της συστηματικής αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων. Το πεδίο αυτό διασυνδέει την εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία με την εκπαιδευτική τεχνολογία, τη δημόσια πολιτική και το κανονιστικό/νομικό περιβάλλον, ενσωματώνοντας αρχές διαφάνειας, λογοδοσίας, προστασίας δεδομένων και τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, εστιάζει στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, στη διαλειτουργικότητα συστημάτων και στη διαμόρφωση ψηφιακής οργανωσιακής κουλτούρας, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η Διημερίδα, που συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό πεδίο επιστημονικού διαλόγου, θεσμικής συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της σχολικής διοίκησης και της εκπαιδευτικής οργάνωσης.

Σε μια εποχή κατά την οποία η εκπαίδευση καλείται να ανταποκριθεί σε σύνθετες διοικητικές, παιδαγωγικές και τεχνολογικές προκλήσεις, η ψηφιακή διακυβέρνηση αναδεικνύεται σε κρίσιμο πεδίο στρατηγικής σημασίας. Δεν αφορά μόνο την εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων, αλλά συνδέεται με νέες μορφές ηγεσίας, με περισσότερο αποτελεσματικές, διαφανείς και συμμετοχικές διαδικασίες διοίκησης, με την αξιοποίηση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και με τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης διοικητικής κουλτούρας στην εκπαίδευση.

Η συνεργασία δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με ισχυρό ακαδημαϊκό και ερευνητικό αποτύπωμα, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, προσδίδει στη διημερίδα έναν ιδιαίτερα ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς συνδέει τη θεωρητική τεκμηρίωση, την ερευνητική γνώση και την εμπειρία της εκπαιδευτικής πράξης.

Απευθύνεται σε:

Εκπαιδευτικούς, στελέχη εκπαίδευσης, υποψήφιους εκπαιδευτικούς, φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα σχετικά θέματα.

Η συμμετοχή στη Διημερίδα είναι δωρεάν.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της Διημερίδας παρακάτω.