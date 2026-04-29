Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στην Κανελλοπούλου από «κολλημένες» μπάρες

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώθηκαν στην οδό Κανελλοπούλου στην Πάτρα, όταν οι μπάρες του Προαστιακού κατέβηκαν και παρέμειναν κλειστές χωρίς να διέρχεται κάποιος συρμός.

Η απρόσμενη διακοπή προκάλεσε μεγάλες ουρές οχημάτων και έντονη ταλαιπωρία στους οδηγούς, που εγκλωβίστηκαν για αρκετή ώρα στο σημείο.

Πολλοί αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές.