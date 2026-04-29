Options Cinemas: Ξεκίνησε η προπώληση για το “The Amazing Digital Circus The Last Act”

Με ημερομηνία πρεμιέρας την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, τα Options Cinemas ενημερώνουν με ανακοίνωση τους πως την Τετάρτη 29-4-2026 ξεκίνησε η προπώληση της ταινίας “The Amazing Digital Circus The Last Act”.

Θα προβληθεί στα Αγγλικά με αγγλικούς υπότιτλους.

Η καταλληλότητα είναι Κ12.

Η viral διαδικτυακή επιτυχία που έχει κάνει αίσθηση, «The Amazing Digital Circus» φτάνει στο πολυαναμενόμενο τέλος της με μια μεγάλου μήκους κινηματογραφική κυκλοφορία! Αυτή η «Τελευταία Πράξη» συνδυάζει το επεισόδιο 8 με το ολοκαίνουργιο, ωριαίο επεισόδιο 9, που οι θαυμαστές της σειράς θα μπορέσουν να απολαύσουν πριν από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο!

Με τον Κέιν να έχει φύγει και το τσίρκο στο σκοτάδι, οι πρωταγωνιστές μένουν μόνοι με τα λάθη και τα τραύματα του παρελθόντος τους για να τους κάνουν συντροφιά. Καθώς η προοπτική της αιωνιότητας πλησιάζει γύρω τους, ανακαλύπτουν την αλήθεια για το Ψηφιακό Τσίρκο και την ιστορία του. Θα συμβιβαστούν με αυτό που ανακαλύπτουν ή θα κάνουν... την άλλη επιλογή;

Επίσης, κατά πάσα πιθανότητα, σε κάποιο σημείο κάποιος θα πει κάτι αστείο, γιατί αυτό το τέλος δεν μπορεί να είναι ΤΟΣΟ καταθλιπτικό, έτσι δεν είναι;

Επιπλέον, αυτή η μοναδική κινηματογραφική εμπειρία περιλαμβάνει μια αποκλειστική εισαγωγή με κινούμενα σχέδια γεμάτη συναρπαστικές λεπτομέρειες για την ταινία και άλλες διασκεδαστικές εκπλήξεις. Θα υπάρχει επίσης μια ειδική, διασκεδαστική ανακεφαλαίωση της σειράς με αφήγηση από έναν από τους χαρακτήρες!

Το The Amazing Digital Circus, είναι Αυστραλιανής παραγωγής ανιμέισον που στις 4 Oκτωβρίου 2024, μετά την κυκλοφορία του 3ου επεισοδίου, ξεκίνησε να προβάλλεται στην δημοφιλή παλτφόρμα Netflix. Το 8ο και 9ο επεισόδιο, όπως προείπαμε, θα παιχθούν σε επιλεγμένες χώρες και αίθουσες στις 4 με 7 Ιουνίου 2026 υπό τον τίτλο "The Amazing Digital Circus: The Last Act". Στη συνέχεια το 9ο και τελικό επεισόδιο θα ανέβει στο YouTube στις 19 Ιουνίου 2026.

Διάρκεια: 93 λεπτά.

Κατηγορία: ANIMATION

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 4/6/2026.

Σκηνοθεσία & σενάριο: Gooseworx

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Sean Chiplock, Cassie Ewulu, Lizzie Freeman.

*Οι ώρες προβολές στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Πάτρα θα είναι:

Πέμπτη & Παρακεευή στις 20.10, και το σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου στις 18.00 & στις 20.10.