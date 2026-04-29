Στο Τοπικό Συμβούλιο Μονοδενδρίου ο Πέτρος Ψωμάς - Προτάσεις του σπιράλ για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της κοινότητας Μονοδενδρίου παραβρέθηκε ο επικεφαλής της παράταξης σπιράλ, Πέτρος Ψωμάς. Ο δημοτικός σύμβουλος προσκλήθηκε από τον τοπικό σύμβουλο της παράταξης Παναγιώτη Τσιλίρα και συνοδευόταν από τον Βασίλη Γκλαβά, μέλος του σπιράλ με δραστηριότητα στις Ομάδες Εργασίας #Βραχνέικα και #Υποδομές.

Η συνεδρίαση είχε ως κύριο θέμα τις «Εργασίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο», με στόχο την, κατά το δυνατόν, αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης που παρατηρείται τους θερινούς μήνες. Το σπιράλ ασχολείται διαχρονικά με το ζήτημα, καταθέτοντας προτάσεις και επισημαίνοντας την ανάγκη κεντρικού συντονισμού από τον Δήμο, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και με καθοριστικό το ρόλο της Τροχαίας. Τονίζεται η σημασία της ορθής οδηγικής συμπεριφοράς, της τήρησης των κανόνων και της ενσυναίσθησης από την πλευρά των πολιτών.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, ο Παναγιώτης Τσιλίρας εισηγήθηκε δέσμη «άμεσων μέτρων κυκλοφορίας», με στόχο τη μείωση του όγκου των οχημάτων που εισέρχονται στην παραλιακή ζώνη και την αποφυγή συμφόρησης, ιδίως κατά τις ώρες αιχμής.

Οι προτάσεις έχουν ως εξής:

1. Τοποθέτηση πινακίδων για ενημέρωση και αποτροπή

Ενδεικτικά: «Περιορισμένη στάθμευση», «Απαγορεύεται στάση & αναμονή», «Προτιμήστε περπάτημα – Στάθμευση στο Δημοτικό Parking», καθώς και πινακίδες αδιεξόδων στις καθέτους που οδηγούν σε αδιέξοδο, με τοποθέτηση πριν την είσοδο και στις διασταυρώσεις.

Στόχος: η αποτροπή άσκοπης εισόδου οχημάτων.

2. Σημείο καθοδήγησης στον δημοτικό χώρο στάθμευσης

• Παρουσία ενός ατόμου στην είσοδο του parking (αργίες και ΠΣΚ, 19:00–01:00) για ενημέρωση και κατεύθυνση οδηγών (όχι έλεγχος). Ενδεικτικές οδηγίες: «Πιο κάτω δεν υπάρχει εύκολη στάθμευση», «Αφήστε το όχημα εδώ και προχωρήστε πεζή», «Αν δεν κατευθύνεστε σε συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης, καλύτερα να μην εισέλθετε».

• Συνεννόηση με τα parking των καταστημάτων στην οδό Θρ. Τσατσά, με στόχο τη μείωση των οχημάτων που εισέρχονται χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.

3. Οδός Θρ. Τσατσά

• Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και στις δύο πλευρές

• Διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή και στις δύο πλευρές

• Τοποθέτηση εύκαμπτων οριοδεικτών

Εκτιμώμενο αποτέλεσμα: διασφάλιση συνεχούς ροής της κυκλοφορίας και αποφυγή δημιουργίας ουρών πριν τη διασταύρωση, τόσο κατά την κάθοδο όσο και κατά την άνοδο.

4. Τοποθέτηση εύκαμπτων οριοδεικτών στην οδό Ι. Σταυροπούλου σε επιλεγμένα σημεία

Εκτιμώμενα αποτελέσματα: εξασφάλιση χώρου για διπλή κατεύθυνση, αποφυγή δημιουργίας ουράς πριν τη διασταύρωση της Σπηλιωτακοπούλου και συνολική μείωση της συμφόρησης.

5. Μονοδρόμηση των οδών Χαντζοπούλου – Παλαιού Σταθμού

• Η μία οδός να λειτουργεί ως άνοδος και η άλλη ως κάθοδος.

Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η ασφαλτόστρωσή τους. Προτείνεται, όπου απαιτείται, διάνοιξη και τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης.

Εκτιμώμενο αποτέλεσμα: δημιουργία εναλλακτικής διεξόδου προς την ΠΕΟ, μέσω του Σταθμού ΟΣΕ.

Από το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων εκτιμάται ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μείωση της άσκοπης κυκλοφορίας, βελτίωση της ροής των οχημάτων και ενίσχυση της μετακίνησης με τα πόδια. Τα μέτρα χαρακτηρίζονται ως άμεσα εφαρμόσιμα, χωρίς ανάγκη σημαντικών πόρων και κινούνται στη λογική ότι «δεν απαγορεύεται η είσοδος – οργανώνεται η χρήση του χώρου».

Παρά την αναλυτική παρουσίαση και τη συζήτηση που ακολούθησε, οι συγκεκριμένες προτάσεις δεν υιοθετήθηκαν πλήρως από το Τοπικό Συμβούλιο, το οποίο κατέληξε σε διαφορετική προσέγγιση ως προς τα μέτρα που θα προωθηθούν.

Ο Πέτρος Ψωμάς, ωστόσο, έκανε θετική αποτίμηση του επίπεδου λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Γιάννη Κοζιώρη για τη φιλοξενία και τον διαρκή ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας και εξέφρασε ικανοποίηση για τη δρομολόγηση της λειτουργίας του δημοτικού χώρου στάθμευσης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο τοπικός σύμβουλος Δημήτρης Οικονομόπουλος.