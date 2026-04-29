Συναγερμός για φωτιά στο Γηροκομειό - Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Επτά οχήματα της Πυροσβεστικής και πεζοπόρα τμήματα επιχειρούν πίσω από το νοσοκομείο «Θώρακος»
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική πριν από λίγο για φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου, πίσω από το νοσοκομείο «Θώρακος», δεξιά προς Λυκοχώρο.
Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει επτά οχήματα της Πυροσβεστικής, δύο πεζοπόρα τμήματα, καθώς και ισχυρή αστυνομική δύναμη. Οι δυνάμεις επιχειρούν για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά.
Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται καθώς η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
