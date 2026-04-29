Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 30-4-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΤΑΥΡΟ ΕΥΣΤ. ΛΑΗ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΠΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΝΙΚΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΒΙΚΤΩΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟ

ΜΟΥΣΙΚΟ

ΕΤΩΝ 67

Κηδεύουμε την Πέμπτη 30-4-2026 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :

Γεώργιος Ζωγόπουλος, Νικόλ Ζωγοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : Χριστίνα & Νίκος Κάρδαρης.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ :

Μάριος, Γιάννης Κάρδαρης, Λιάνα Ρούσσου.

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗ (ΜΙΜΗ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 78

Θανόντα, κηδεύουμε την Πέμπτη 30/4/2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παν. Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΟΥΡΑΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986944494.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΩΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ- ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 75

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΑΖΑΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 54

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/4/2026 & ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΚΟΣ & ΝΙΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΚΛΕΛΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖΑΡΙΑΣ, ΗΛΙΑΣ & ΜΑΡΙΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

