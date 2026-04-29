Γέμισε καφέ και μωβ μέδουσες ο Ευβοϊκός, δείτε βίντεο

Επέστρεψαν στις ελληνικές θάλασσες οι μέδουσες.

Βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και το οποίο καταγράφει εκατοντάδες μέδουσες να έχουν κατακλύσει τη θαλάσσια περιοχή της Ευβοίας, προκαλεί ανησυχία στους λουόμενους.

Στο βίντεο, το οποίο έχει δημοσιεύσει χρήστης του facebook, φαίνονται σμήνη από καφέ και μωβ μέδουσες οι οποίες έχουν εξαπλωθεί για περισσότερα από πέντε μίλια στη θαλάσσια περιοχή από τα Πολιτικά έως και την Δάφνη Ευβοίας.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος χρήστης ακούγεται στο βίντεο να λέει πως αν δεν αλλάξει η κατάσταση, η θάλασσα της Εύβοιας δεν θα είναι προσβάσιμη λόγω των μεδουσών σε όσους θέλουν να κάνουν μπάνιο.