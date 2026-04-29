Γέμισε καφέ και μωβ μέδουσες ο Ευβοϊκός, δείτε βίντεο

Σε βίντεο καταγράφηκαν πολλές καφέ και μωβ μέδουσες να έχουν κατακλύσει την περιοχή από τα Πολιτικά έως και την Δάφνη Ευβοίας
Επέστρεψαν στις ελληνικές θάλασσες οι μέδουσες.
Βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και το οποίο καταγράφει εκατοντάδες μέδουσες να έχουν κατακλύσει τη θαλάσσια περιοχή της Ευβοίας, προκαλεί ανησυχία στους λουόμενους.
Στο βίντεο, το οποίο έχει δημοσιεύσει χρήστης του facebook, φαίνονται σμήνη από καφέ και μωβ μέδουσες οι οποίες έχουν εξαπλωθεί για περισσότερα από πέντε μίλια στη θαλάσσια περιοχή από τα Πολιτικά έως και την Δάφνη Ευβοίας.
Μάλιστα, ο συγκεκριμένος χρήστης ακούγεται στο βίντεο να λέει πως αν δεν αλλάξει η κατάσταση, η θάλασσα της Εύβοιας δεν θα είναι προσβάσιμη λόγω των μεδουσών σε όσους θέλουν να κάνουν μπάνιο.
Υπενθυμίζεται, πως στις αρχές Μαρτίου εκατοντάδες μέδουσες έχουν ξεβραστεί σε παραλία της Εύβοιας και είχε αποτυπωθεί σε φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός.
Το στιγμιότυπο είχε ληφθεί στην παραλία Λιμενάρι Πολιτικών στην Εύβοια και έδειχνε εκατοντάδες μέδουσες να έχουν ξεβραστεί σε βραχώδες σημείο της ακτής. Η εικόνα θύμισε τις αντίστοιχες καταστάσεις που είχαν καταγραφεί το περασμένο καλοκαίρι, όταν μεγάλες συγκεντρώσεις μεδουσών είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους στον Ευβοϊκό.
Την περίοδο εκείνη πολλοί λουόμενοι απέφευγαν να μπουν στη θάλασσα, γεγονός που είχε επηρεάσει την επισκεψιμότητα σε ορισμένες παραλίες και κατ’ επέκταση την τοπική αγορά.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αύξηση των πληθυσμών μεδουσών ενδέχεται να σχετίζεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας αλλά και η μείωση των φυσικών θηρευτών τους. Για τον λόγο αυτό τονίζεται η ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης του φαινομένου και έγκαιρης ενημέρωσης των λουόμενων.
Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές καλούν τους επισκέπτες να είναι προσεκτικοί κατά την κολύμβηση και να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες, ενώ εξετάζονται δράσεις καθαρισμού των ακτών και επιστημονικές μελέτες για την καλύτερη διαχείριση του φαινομένου στο μέλλον.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr