Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί αποξηραμένο βότανο που βρέθηκε σαλμονέλα

Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές αρχές με τον ΕΦΕΤ να εκδίδει ανακοίνωση για ανάκληση προϊόντος που ανιχνεύτηκε σαλμονέλα.

Σε ανάκληση προϊόντος προχωρά ο ΕΦΕΤ, καθώς εντοπίστηκε παθογόνος μικροοργανισμός σαλμονέλας σε αποξηραμένο βότανο σε σκόνη (moringa) που διακινείται στην ελληνική αγορά.

Όπως έγινε γνωστό, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) για την παρουσία Salmonella spp. στο συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο προέρχεται από την Αίγυπτο.

Πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία: «Βιολόγος Organic Moringa Powder – Σκόνη ΜΟΡΙΝΓΚΑ» σε συσκευασία των 100 γραμμαρίων, το οποίο διακινείται από την επιχείρηση «ΒΙΟΛΟΓΟΣ».

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα τις παρτίδες:

232509

192511

112603

Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, έχουν αναρτηθεί οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες επιστροφής.