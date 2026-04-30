Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 89χρονος για τις ένοπλες επιθέσεις – «Αν ήθελα να σκοτώσω δεν θα πυροβολούσα στο έδαφος»

Προθεσμία να απολογηθεί σήμερα το μεσημέρι έλαβε ο 89χρονος που κατηγορείται για τις ένοπλες επιθέσεις, στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους.

Ο ηλικιωμένος ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του και τελικά θα οδηγηθεί στη 1 το μεσημέρι, ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς πως αυτό που ήθελε να πετύχει ήταν να δημιουργήσει «ντόρο», ώστε να λυθεί το θέμα της διεκδίκησής του για αύξηση της σύνταξης που λάμβανε στην Ελλάδα ως συνταξιούχος εξωτερικού, το οποίο είχε κριθεί μη νόμιμο.

Φέρεται να δηλώνει ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι αν ήθελε να σκοτώσει υπαλλήλους, θα τους στόχευε και δεν θα πυροβολούσε στο έδαφος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος, μετά τις ένοπλες επιθέσεις, μετέβη στην Πάτρα και συνελήφθη τελικά το μεσημέρι της Τρίτης, σε ξενοδοχείο της πόλης που βρίσκεται κοντά στα ΚΤΕΛ και το λιμάνι. Είχε ήδη βγάλει εισιτήριο προκειμένου να ταξιδέψει με πλοίο στην Ανκόνα.

«Θα με δείτε στις ειδήσεις» ήταν τα πρώτα λόγια του 89χρονου, όταν συνελήφθη στο ξενοδοχείο της Πάτρας. Ο ηλικιωμένος ήταν χαμογελαστός κατά την σύλληψή του, όπως περιγράφει μία υπάλληλος του ξενοδοχείου, όπου είχε καταφύγει ο ηλικιωμένος.

Διώξεις για 3 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα

Χθες ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 89χρονου ποινικές διώξεις για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

Παράνομη οπλοφορία όπλου για θύρα κατ’ εξακολούθηση

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

Παράνομη κατοχή όπλων, (μαχαίρια και ρέπλικα)

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

«Ήθελα να ταρακουνήσω το σύστημα»

Ο 89χρονος φέρεται πως υποστήριξε στον δικηγόρο κ. Βασίλη Νουλέζα, που ανέλαβε την υπεράσπισή του, δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ενώ δεν επιθυμούσε να τραυματίσει αθώους ανθρώπους. «Το μόνο που ήθελα, ήταν να ταρακουνήσω και να φοβίσω το σύστημα, που φέρεται άδικα στους πολίτες» ανέφερε χαρακτηριστικά.