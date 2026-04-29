Επίθεση στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού: «Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε»

«Βλέπαμε τα αίματα να τρέχουνε και πήγαμε να κρυφτούμε γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ την εικόνα, τη στιγμή αν θα ξαναχτυπήσει πάλι, γιατί ήταν απανωτά αυτά» περιγράφει μια εργαζόμενη στο κατάστημα του ΕΦΚΑ Κεραμεικού για τα όσα συνέβησαν το πρωί της Τρίτης κατά την εισβολή του 89χρονου με την καραμπίνα και τον τραυματισμό του συναδέρφου της από τους πυροβολισμούς.

Η κυρία Κατερίνα, μιλώντας στο Orange Pres Agency από τη συγκέντρωση των εργαζομένων του ΕΦΚΑ στο υπουργείο Εργασίας, αποτυπώνει τον πανικό που έζησαν οι υπάλληλοι στο Τμήμα Μητρώου, όταν ο ηλικιωμένος δράστης εισέβαλε και άνοιξε πυρ.

«Όλα έγιναν αστραπιαία, είδα την καραμπίνα να περνάει πάνω από το κεφάλι συναδέλφου»

«Γίνανε όλα πολύ αστραπιαία. Δεν είχα οπτική εικόνα του ασφαλισμένου που μπήκε στο κτίριο μέσα. Άκουσα τον πρώτο πυροβολισμό και αστραπιαία κινήθηκα προς τους συναδέλφους να δω τι γίνεται. Ξαφνικά βλέπω την καραμπίνα να περνάει πάνω από το κεφάλι του συναδέλφου και να πυροβολεί μέσα στο χώρο που ήμασταν τέσσερις εργαζόμενοι», περιγράφει η υπάλληλος, φανερά σοκαρισμένη.

Στη συνέχεια, διευκρινίζει πως ο δράστης δεν πυροβόλησε στον αέρα: «Η καραμπίνα πάνω από το κεφάλι ενός εργαζόμενου, σίγουρα δεν σημαδεύει στο ταβάνι. Σημαδεύει ευθεία; Κάτω; Δεν το είδα αυτό, αλλά σίγουρα όχι στο ταβάνι. Η πρώτη σκέψη μου ήταν να γυρίσω λίγο το βλέμμα μου, να δω τους εργαζόμενους στο χώρο που ήμασταν. Είδα ότι όλοι είχαμε σκύψει κάτω από τα γραφεία και το συνάδελφο που τραυματίστηκε ήταν ακίνητος. Μάλλον από το σοκ που είχε πάθει γιατί ίσως και από το χτύπημα στο πόδι».