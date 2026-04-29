Σπύρος Σκιαδαρέσης: «Απάντηση παραδοχής καθυστερήσεων και έλλειψης πρόληψης»

Σε ανακοίνωση της παράταξης Σκιαδαρέση επισημαίνεται:

Με αφορμή την απάντηση του αντιπεριφερειάρχη Έργων, στην ερώτηση που κατέθεσε ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης σχετικά με τις εκτεταμένες και επαναλαμβανόμενες καθιζήσεις στον δρόμο του οικισμού Πλάτανος, στα όρια των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, επισημαίνονται τα εξής: «καταρχάς όταν η κοινωνία θέτει ερωτήματα, η διοίκηση οφείλει να δίνει απαντήσεις κι όχι να αυτοθαυμάζεται. Ο αντιπεριφερειάρχης Έργων παρουσιάζει ως «άμεση αντίδραση» μια αλληλουχία ενεργειών που, στην πραγματικότητα, επιβεβαιώνει το αυτονόητο: ότι το πρόβλημα υπήρξε, επιδεινώθηκε και έφτασε σε απροχώρητο σημείο, χωρίς να έχει υπάρξει έγκαιρη και ουσιαστική πρόληψη. Περιγράφει επίσης, «κατεπείγουσες διαδικασίες» τις οποίες όμως διαψεύδει η πραγματικότητα. Άλλωστε αυτοψίες, συσκέψεις και δεσμεύσεις επί χάρτου δεν αποκαθιστούν τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Ηλείας, ούτε λύνουν προβλήματα. Αντίθετα επιβεβαιώνουν, πως η διοίκηση κινείται εκ των υστέρων, όταν ήδη η ζημιά έχει γίνει και οι πολίτες ήδη ταλαιπωρούνται. Ιδιαίτερα οι πολίτες της Ηλείας, η οποία παραμένει ξεχασμένη…

Και φυσικά, ο αντιπεριφερειάρχης με την μακροσκελή του ανακοίνωση δεν δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα: γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη θωράκιση του σημείου, ώστε να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση; Και κυρίως, γιατί μέχρι σήμερα οι πολίτες εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται;

Η επίκληση ποσών και μελλοντικών έργων δεν αποτελεί λύση για το σήμερα. Αποτελεί παραδοχή καθυστέρησης.

Και κάτι ακόμα: η απάντηση δόθηκε κατόπιν ερώτησης του επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», ο οποίος διαπίστωσε τα σοβαρά προβλήματα κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, όπου δέχτηκε τις διαμαρτυρίες των κατοίκων. Ο κ. Σκιαδαρέσης κινήθηκε θεσμικά καταθέτοντας την ερώτηση στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος όμως, βιάστηκε και αντί να απαντήσει επίσης στο ανώτατο θεσμικό όργανο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έσπευσε να κοινοποιήσει τις θέσεις του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνεπώς δεν πρόκειται περί δημοσιεύσεων εντυπωσιασμού, αλλά περί πραγματικού ενδιαφέροντος για τους πολίτες της Ηλείας που ταλαιπωρούνται εδώ και καιρό. Αν λοιπόν κάποιοι ενοχλούνται από εκείνους που αναζητούν απαντήσεις και μεταφέρουν την αγωνία των πολιτών στα αρμόδια θεσμικά όργανα, τότε πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους.

Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από απαρίθμηση ενεργειών, αλλά ούτε και από μαθήματα επικοινωνίας και χαρακτηρισμούς περί «μικροπολιτικής». Έχει ανάγκη από αποτελέσματα, έργα, πρόληψη και λογοδοσία.

Και αυτά, μέχρι στιγμής, απουσιάζουν».