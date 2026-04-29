Helmos Mountain Festival: Ποιοι καλλιτέχνες θα ανέβουν στις τρεις σκηνές

"Το Helmos Mountain Festival γίνεται τεσσάρων ετών και το γιορτάζει επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει φεστιβαλική εμπειρία στο βουνό".

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, "σε ένα τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, όπου το βουνό δεν αποτελεί απλώς σκηνικό αλλά τον απόλυτο πρωταγωνιστή, το φεστιβάλ που άνοιξε τον δρόμο για τη νέα γενιά των festivals στην Ελλάδα συνεχίζει να εξελίσσεται και να πρωτοπορεί.

Φέτος κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: ανεβαίνει στην κορυφή εγκαινιάζοντας την 3η του μουσική σκηνή!

Στην κορυφή της Στύγας, στα 2.340μ, στο μυθικό σημείο του Χελμού, δημιουργείται ένα νέο σκηνικό όπως δεν το έχουμε ξαναζήσει. Σε έναν τόπο φορτισμένο από τον μύθο, εκεί όπου τα ύδατα της Στυγός συνδέθηκαν με τους όρκους των θεών και τον θρύλο του Αχιλλέα, η μουσική αποκτά μια άλλη διάσταση. Εκεί, ο Γιάννης Αγγελάκας μαζί με τον Νίκο Βελιώτη παρουσιάζουν το project ΛΥΚΟΙ ΛΑΪΒ, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, μετατρέποντας το φυσικό σε ζωντανό ηχητικό τοπίο, με μοναδικό όριο τον ουρανό. Μια στιγμή σύνδεσης με τον εαυτό μας, τον τόπο, τον μύθο και τη μουσική.

Η κεντρική σκηνή αναβαθμίζεται και μεταμορφώνεται σε ένα πολυδιάστατο μουσικό πεδίο: Κοινοί Θνητοί, Γιάννης Χαρούλης, Ιουλία Καραπατάκη, Mikro, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Παύλος Παυλίδης, Βέβηλος - Anser (Eversor), Μίλτος Πασχαλίδης και Πυξ Λαξ.

Καθημερινά, μετά το τέλος των live acts, η σκηνή εξελίσσεται σε μια δυναμική εμπειρία σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, όπου συναντιούνται διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι. Καλλιτέχνες με διεθνή απήχηση όπως ο Valeron, οι Klangphonics – με το υβριδικό live act που τους έχει καθιερώσει διεθνώς – και η Korolova, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της melodic techno σκηνής, αναλαμβάνουν να μεταφέρουν το κοινό σε ένα διαφορετικό σύμπαν.

Το Helmos Mountain Festival παραμένει πιστό στη φιλοσοφία του:

ένα φεστιβάλ αντιθέσεων που ενώνει μουσικούς κόσμους – από την ελληνική σκηνή μέχρι τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική – όπως ακριβώς η φύση ενώνει διαφορετικά στοιχεία σε ένα ενιαίο τοπίο.

Στο Alpine Stage, ξεδιπλώνεται ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα με ξεχωριστούς δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, με άλλο vibe. Το Σάββατο, κάνουν take over οι Σκιαδαρέσες και η Νεφέλη Φασούλη, ενώ την Κυριακή ο Δημήτρης Μυστακίδης και οι Χατζηφραγκέτα δίνουν τη δική τους ξεχωριστή διάσταση στο φεστιβάλ. Ένα stage που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον πολυθεματικό χαρακτήρα της συνολικής εμπειρίας.

Και το ταξίδι δε σταματά στο βουνό.

Τη Δευτέρα, το Helmos Mountain Festival κατεβαίνει στην κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων για ένα μεσημεριανό παραδοσιακό γλέντι με τον

Γρηγόρη Σαμόλη.

Μια γιορτή ανοιχτή σε όλους — εκεί που η μουσική μας ενώνει σε μια μεγάλη παρέα.

Και επειδή το Helmos Mountain Festival δεν ήταν ποτέ μόνο ένα μουσικό φεστιβάλ, το πρόγραμμα ξεκινά από νωρίς το πρωί και απλώνεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δραστηριότητες ευεξίας, άθλησης και επαφής με τη φύση δίνουν τον ρυθμό: πεζοπορία, εμπειρίες στο βουνό, στιγμές χαλάρωσης και ουσιαστικής σύνδεσης.

Ο στόχος είναι απλός: να αφήσουμε πίσω τον ρυθμό της πόλης και να επιστρέψουμε στη φύση (μας). Αν ονειρεύεστε να ξυπνάτε στο βουνό, να πίνετε τον καφέ σας με θέα, να κοιτάτε τα αστέρια χωρίς βιασύνη και να δημιουργείτε αυθεντικές στιγμές με άλλους ανθρώπους, τότε… ανεβείτε μαζί μας στον Χελμό.

Για το πλήρες πρόγραμμα των side events που συνεχώς εμπλουτίζεται μπορείτε να επισκέπτεστε το επίσημο site του φεστιβάλ.

Γιατί το Helmos Mountain Festival δεν το παρακολουθείς απλώς.

Το ζεις.

Φέτος, η εμπειρία γίνεται πιο πολύπλευρη από ποτέ και αλλάζει επίπεδο — κυριολεκτικά. Το φεστιβάλ που έδειξε το δρόμο, επιστρέφει για να χαράξει νέες, ακόμη πιο σύγχρονες διαδρομές. Εξελίσσεται, τολμά και ξεχωρίζει, όχι μόνο για το τι παρουσιάζει αλλά και για το πώς σε κάνει να το θυμάσαι!"