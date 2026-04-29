Δεύτερο βραβείο στο European School Radio Κάντο ν΄ ακουστεί 2026 για το τραγούδι του Δημοτικού Σχολείου Καμινίων

To τραγούδι «Απ΄ τη στάχτη γεννιέται το αύριο» που δημιουργήθηκε από το Δημοτικό Σχολείο Καμινίων κέρδισε το 2ο βραβείο στον Μαθητικό Διαγωνισμό Τραγουδιού του European School Radio «Κάντο ν΄ ακουστεί 2026», στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου στην Κέρκυρα.

Το σχολείο απέσπασε τη σημαντική διάκριση για την κατηγορία των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων Δημοτικού Σχολείου στην τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στην Ιόνια Ακαδημία στην Κέρκυρα, αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ.

Το τραγούδι σε σύνθεση της καθηγήτριας μουσικής Ευανθίας Βέρρα και στίχους των εκπαιδευτικών Μαρίας Γκοβίλα, Άγγελου Γκουντάνη, Γιώργου Σαραντούδη και των μαθητών / τριών των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Καμινίων (διευθυντής: Νίκος Θεοδωρόπουλος) είχε κερδίσει τις εντυπώσεις και συγκίνησε όταν παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού που διοργάνωσε στο πλαίσιο του Καρναβαλιού των Μικρών 2026 η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαϊας-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ήταν το τελευταίο τραγούδι που παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ ζωντανά και με τις συντονισμένες κινήσεις με τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες υποστήριζαν την εμφάνισή τους, ενώ πίσω τους προβαλλόταν το βίντεο και ακούγονταν η ηχογράφηση που είχε γίνει. Απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Το «Απ΄ τη στάχτη γεννιέται το αύριο», όπως μαρτυρά και ο τίτλος του, γράφτηκε μέσα από τις εμπειρίες των παιδιών των πυρόπληκτων περιοχών και τις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών της 12ης Αυγούστου 2025 και οι στίχοι ξεπήδησαν μέσα από κείμενο που είχαν γράψει τα παιδιά.

Στην συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού τα παιδιά του σχολείου σχηματίζοντας τη λέξη «ΕΛΠΙΔΑ» με τα γράμματα που είχαν οι μπλούζες τους, παρουσίασαν το πρωτότυπο τραγούδι τους μεταφέροντας το μήνυμα της αναγέννησης της φύσης αλλά και των ανθρώπων. Όπως τα ίδια είχαν πει τότε: «Η αναγέννηση θα έρθει. Ίσως αργά αλλά θα έρθει. Από τη θλίψη θα ξεπηδήσει η αποφασιστικότητα για ένα καλύτερο αύριο. Ο τόπος μας θα ξαναγεννηθεί. Πιο δυνατός, πιο όμορφος από ποτέ». Και όπως είχαν τραγουδήσει τότε: «Απ’ τη στάχτη γεννιέται το αύριο, μια ελπίδα, ένα φως λαμπερό…».

Με αυτή τη λογική, για αυτή την αγάπη για τη φύση, είχε συμπεριληφθεί στο Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού, το οποίο όπως και το Καρναβάλι των Μικρών στο οποίο ήταν ενταγμένο, είχε ως στόχο την περιβαλλοντική αφύπνιση μικρών και μεγάλων μεταφέροντας με την ευαισθησία των παιδιών την αγάπη και την έγνοια για τον πλανήτη που κατοικούμε.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας συγχαίρει θερμά το Δημοτικό Σχολείο Καμινίων, τους μαθητές και τις μαθήτριες, τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς για τη σημαντική αυτή διάκριση που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο των παιδιών αλλά και την ευαισθησία τους και την ελπίδα που μας μετέδωσαν για ένα καλύτερο αύριο.

Εδώ μπορείτε να δείτε το βίντεο με την ηχογράφηση του τραγουδιού όπως έγινε για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού στο πλαίσιο του Καρναβαλιού των Μικρών 2026.

Ενορχηστρώσεις: Διονύσης Μπάστας

Ηχογράφηση, βίντεο: NoiseBox studio: