Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος

Την άκρη του νήματος γύρω από την μυστηριώδη υπόθεση με τον εντοπισμό της σορού του 44χρονου άνδρα μέσα σε στάβλο στην Καλαμάτα, ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Ο Αλβανός ο οποίος ήταν σεσημασμένος και κάτοικος των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, είχε φτάσει στην Καλαμάτα πριν λίγο καιρό και φιλοξενούνταν, όπως τουλάχιστον ανέφερε ο επιστάτης του στάβλου και μία 50χρονη, στην κτηνοτροφική μονάδα.

Ο 44χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ όπως ανέφεραν άτομα τα οποία βρίσκονταν κοντά στο σημείο, γύρω στις 13:30 άκουσαν έναν πυροβολισμό.

Τον νεκρό, εντόπισαν νεκρό η 50χρονη γυναίκα της οποίας ο πατέρας της είναι και ο ιδιοκτήτης του στάβλου.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, και στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής όπου διαπίστωσε ότι το θύμα είχε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο.