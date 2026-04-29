Ναύπακτος: Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη δύο ανδρών για υποθέσεις ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ναύπακτο, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένες έρευνες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες, στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών.

Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη ένας ακόμα ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας εντόπισαν τον διακινητή κατηγορούμενο, ο οποίος στη θέα των αστυνομικών απέρριψε στο οδόστρωμα -6,4- γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ ο κατηγορούμενος συνελήφθη.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας προέκυψε ότι είχε προηγηθεί συνάντηση μεταξύ των δυο κατηγορούμενων, προκειμένου να προβούν σε αγοραπωλησία ναρκωτικών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας στις οικίες των κατηγορούμενων, όπου στη μια εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο δεύτερος κατηγορούμενος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-162- γραμμάρια κάνναβης,

-1.240- ευρώ

-3- ναρκωτικά δισκία

-1- ζυγαριά ακριβείας και

-Κινητά τηλέφωνα

Συνδρομή στις έρευνες των αστυνομικών και στην ανεύρεση των ναρκωτικών, παρείχε ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, «Sporty».

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.