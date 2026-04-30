Τα Φιλαράκια: Πόσα κερδίζουν οι πρωταγωνιστές, 20 χρόνια μετά το τέλος της σειράς

Η Λίσα Κούντροου αποκαλύπτει τα έσοδα των πρωταγωνιστών από τα δικαιώματα στα "Φιλαράκια", περισσότερο από 20 χρόνια μετά το τέλος της

Είκοσι και πλεον χρόνια μετά το τέλος της, η σειρά «Friends» ( Τα Φιλαράκια) παραμένει μια από τις πιο κερδοφόρες τηλεοπτικές παραγωγές όλων των εποχών και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πρωταγωνιστών εξακολουθούν να γεμίζουν με εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Λίζα Κούντροου εξέπληξε τους θαυμαστές της όταν αποκάλυψε τα υπέρογκα ποσά που η ίδια και οι συμπρωταγωνιστές της εξακολουθούν να κερδίζουν κάθε χρόνο από τα δικαιώματα. Η Κούντροου, η οποία υποδύθηκε την εκκεντρική Φοίβη Μπάφεϊ στις 10 σεζόν της σειράς, από το 1994 έως το 2004, πρωταγωνίστησε μαζί με τους Τζένιφερ Άνιστον , Κόρτνεϊ Κοξ , Ντέιβιντ Σουίμερ , Ματ ΛεΜπλάνκ και τον αείμνηστο Μάθιου Πέρι. Το καστ διαπραγματεύτηκε τους μισθούς του, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από 22.500 δολάρια ανά επεισόδιο στην πρώτη σεζόν σε ένα εκπληκτικό 1 εκατομμύριο δολάρια ο καθένας μέχρι τις δύο τελευταίες σεζόν.

Αργότερα επανενώθηκαν για ένα μοναδικό special επεισόδιο στο δίκτυο Max το 2021, κερδίζοντας το εντυπωσιακό ποσό των 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας για τη νοσταλγική επιστροφή. Σύμφωνα με την Κούντροου ωστόσο ακόμη και αυτά τα εντυπωσιακά κέρδη ωχριούν σε σύγκριση με τη σταθερή ροή εσόδων που συνεχίζει να λαμβάνει το καστ από την παγκόσμια διανομή της σειράς. Μιλώντας στους Times, η 62χρονη ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί αυτή τη στιγμή στη νέα σεζόν του The Comeback, αποκάλυψε ότι το καστ εξακολουθεί να κερδίζει το εκπληκτικό ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως από τα δικαιώματα. Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο γιατί η σειρά συνεχίζει να αποφέρει τόσο τεράστιο εισόδημα, υποδηλώνοντας ότι η διαρκής επιτυχία της είναι κάτι παραπάνω από δικαιολογημένη. «Μετά τον θάνατο του Μάθιου, είδα ξανά την εκπομπή. Πριν, έβλεπα μόνο τι έκανα λάθος ή τι θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερα, αλλά για πρώτη φορά εκτίμησα πραγματικά πόσο υπέροχη ήταν», εξήγησε η Κούντροου, αναφερόμενη στον τραγικό θάνατο του Πέρι, ο οποίος πέθανε στις 28 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 54 ετών, από τις επιπτώσεις της κεταμίνης.