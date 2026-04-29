Πάτρα- ΕΦΚΑ και Δικαστήρια: «Άλλος απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει, άλλος λέει "έρχομαι να σε μαχαιρώσω, να σου βάλω φωτιά"»

«Κατά καιρούς υπάρχουν σωματικές αλλά και λεκτικές επιθέσεις, ανά τη χώρα. Άλλος απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει, άλλος απειλεί τηλεφωνικά ότι "έρχομαι να σε μαχαιρώσω", άλλος ότι "θα σου βάλω φωτιά" και μετά ο υπάλληλος να περιμένει φοβισμένος να δει εάν θα κάνει πράξη τις απειλές του. Διαχρονικά, τέτοια περιστατικά τα αντιμετωπίζουμε συνέχεια, αλλά όχι τέτοιας έντασης όπως το χθεσινό, αυτό ήταν πρωτόγνωρο».

Με αυτά τα λόγια, η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΦΚΑ Δυτικής Ελλάδας, Διονυσία Χρυσάνθου, αποτυπώνει μιλώντας στο thebest.gr την καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι υπάλληλοι του οργανισμού, μια πραγματικότητα που ήρθε στο προσκήνιο μετά το περιστατικό των πυροβολισμών στην Αθήνα, όπου ο 89χρονος δράστης εισήλθε ανενόχλητος σε κτίρια του ΕΦΚΑ και του Εφετείου και τραυμάτισε πέντε άτομα.

Παράλληλα, η κ. Χρυσάνθου επισημαίνει τα κενά στη φύλαξη των κτιρίων: «Η κατάλληλη φύλαξη είναι ένα πάγιο αίτημά μας. Για παράδειγμα, στον ΕΦΚΑ της Πάτρας υπηρετεί ένας άνθρωπος που έχει την ιδιότητα του φύλακα και τι κάνει; Τον τροχονόμο, δηλαδή δίνει πληροφορίες στον κόσμο για το πού να πάει και εάν έχει ραντεβού. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να προβεί σε οτιδήποτε άλλο. Ο οποιοσδήποτε, λοιπόν, μπορεί να μπει στο κτίριο χωρίς κανέναν έλεγχο».

Επίσης, αναδεικνύει και το ευρύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός: «Ο κόσμος είναι θυμωμένος, εξαγριωμένος. Ο κόσμος που συναλλάσσεται με τον ΕΦΚΑ είναι ειδική ομάδα ανθρώπων, ηλικιωμένοι, ΑμΕΑ, άτομα με σωματικές ή ψυχικές ασθένειες, συγγενείς ανθρώπων με προβλήματα, δηλαδή άνθρωποι οριακοί στην αντοχή τους. Εμείς ως υπάλληλοι τα αντιλαμβανόμαστε και τα κατανοούμε όλα αυτά, αλλά οι αποφάσεις, οι διαδικασίες και οι νομοθεσίες δεν είναι δική μας ευθύνη, εμείς είμαστε εκεί για να τις τηρούμε και να τις εφαρμόζουμε».

Κλείνοντας, η κ. Χρυσάνθου στρέφεται κατά της αδικαιολόγητης ενοχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων: «Δυστυχώς, από την επίσημη Πολιτεία αλλά και από κύκλους γύρω γύρω, δημιουργείται ένα κλίμα ότι για όλα φταίνε οι δημόσιοι υπάλληλοι και όχι η δαιδαλώδης νομοθεσία, η απουσία νομοθεσίας ή η έλλειψη πληροφοριακών συστημάτων. Ο ΕΦΚΑ είναι ένας γίγαντας με ξύλινα πόδια. Έχουν περάσει 10 χρόνια από την ενσωμάτωση όλων των ταμείων και ακόμα βρισκόμαστε στη διαδικασία προσαρμογής. Επίσης, η υποστελέχωση είναι τραγική και οι επιπτώσεις της αυτές βγαίνουν στους πολίτες. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είμαστε αντίπαλοι με τους πολίτες, γιατί και εμείς πολίτες είμαστε και αύριο μεθαύριο θα πάμε σε μια άλλη υπηρεσία για ένα δικό μας ζήτημα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Χρήστος Δαραμούσκας, ο οποίος μιλώντας στο thebest.gr περιγράφει με ανησυχία τις συνθήκες που επικρατούν στα δικαστικά κτίρια της Πάτρας.

«Σήμερα κάναμε μια δίωρη στάση εργασίας, σε ένδειξη συμπαράστασης στους συναδέλφους που τραυματίστηκαν στην Αθήνα. Εάν ο 89χρονος δεν είχε συλληφθεί χθες, θα μπορούσε να είχε έρθει σήμερα στα δικαστήρια της Πάτρας και να επαναλάμβανε ό,τι έκανε χθες. Το Δικαστικό Μέγαρο φυλάσσεται από δικαστική αστυνομία με τα λίγα άτομα που έχουν στείλει -επτά για την ακρίβεια- τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός τέτοιου κτιρίου, και αυτό γιατί δεν έχει γίνει σχεδιασμός για το πόσα άτομα χρειάζονται».

Ο κ. Δαραμούσκας επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο κεντρικό κτίριο: «Υπάρχουν συνεργαζόμενα κτίρια που δεν φυλάσσονται, μπορεί ο οποιοσδήποτε να ανέβει και, εάν έχει κάποια διαφωνία με έναν υπάλληλο, να τραβήξει το όπλο και να πυροβολήσει. Από την άλλη, είναι σε εκκρεμότητα το νέο δικαστικό μέγαρο, για το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει καμία μελέτη, και πιστεύω ότι ούτε το 2030 θα έχουμε μπει σε αυτό».

Η κατάσταση στο υφιστάμενο κτίριο, όπως την περιέγραψε, παραμένει ιδιαίτερα προβληματική: «Το υπάρχον Δικαστικό Μέγαρο είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά δεν κάνει για δημόσια υπηρεσία, οι συνθήκες είναι τραγικές. Επίσης, υπαλλήλους δεν έχουμε, αστυνομικούς δεν έχουμε».