"Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση" - Τι λέει ο δικηγόρος του 89χρονου- Aύριο το μεσημέρι η απολογία του

"Ήθελε να τους ταρακουνήσει, όχι να τους τραυματίσει" υποστηρίζει
Αύριο Πέμπτη στη μία το μεσημέρι θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για την απολογία του ο 89χρονος κατηγορούμενος για την ένοπλη επίθεση στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο, μετά από προθεσμία που έλαβε για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.
Ο κατηγορούμενος για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα φέρεται να δηλώνει ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι αν ήθελε να σκοτώσει υπαλλήλους, θα τους στόχευε και δεν θα πυροβολούσε στο έδαφος.
Όπως φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς, αυτό που ήθελε να πετύχει ήταν να δημιουργήσει "ντόρο", ώστε να λυθεί το θέμα της διεκδίκησής του για αύξηση της σύνταξης που λάμβανε στην Ελλάδα ως συνταξιούχος εξωτερικού, το οποίο είχε κριθεί μη νόμιμο.
Τι λέει ο δικηγόρος του
Για έναν άνθρωπο που έδρασε σε κατάσταση απόλυτης απελπισίας και που δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει έκανε λόγο ο δικηγόρος του 89χρονου, Βασίλης Νουλέζας, έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.
«Ήθελε να τους ταρακουνήσει, όχι να τους τραυματίσει»
Ο συνήγορος δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο εντολέας του δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. «Ήταν μια πράξη απόγνωσης και απογοήτευσης ενός αγώνα που διήρκησε πάρα πολλά χρόνια και αφορούσε την απονομή της σύνταξής του. Το μοναδικό που ήθελε ήταν να τους ταρακουνήσει και να τους στείλει ένα μήνυμα ότι ο ΕΦΚΑ πρέπει να αντιμετωπίζει με σεβασμό τον πολίτη», ανέφερε ο κ. Νουλέζας, προσθέτοντας ότι ο 89χρονος εξέφρασε τη λύπη του για τους τραυματισμούς.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο 89χρονος κατηγορεί τον ΕΦΚΑ για πλαστογράφηση υπογραφών και εξαφάνιση των βιβλιαρίων υγείας του που εστάλησαν από τις ΗΠΑ.
Η σημαντικότερη αποκάλυψη, ωστόσο, αφορά την πνευματική του κατάσταση: «Δεν θέλει να αναγνωριστεί ως ψυχικά και νοητικά διαταραγμένος. Είναι ήρεμος, φυσιολογικός και έχει σώας τας φρένας», τόνισε ο κ. Νουλέζας, διαφοροποιούμενος από τις αρχικές εκτιμήσεις περί ψυχιατρικού υποβάθρου.
Απαντώντας σε ερωτήσεις για το αν ο δράστης σκόπευε να διαφύγει μετά τις επιθέσεις, ο συνήγορος επιβεβαίωσε ότι ο 89χρονος σχεδίαζε να μεταβεί στο Στρασβούργο.
Σκοπός του ήταν να διαμαρτυρηθεί εκεί, καθώς η υπόθεσή του είχε απορριφθεί και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, γεγονός που τον γέμισε με απελπισία. «Φυσικά και αποδοκιμάζουμε τη βία, αλλά αυτή ήταν μια απονενοημένη πράξη», κατέληξε ο δικηγόρος.
Τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων περιλαμβάνονται στην δίωξη κατά του δράστη της ένοπλης επίθεσης σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
Σωρεία κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του ηλικιωμένου δράστη της ένοπλης επίθεσης στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο χθες το πρωί.
Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του ηλικιωμένου που περιλαμβάνει τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων αφορά:
-Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή
-Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος
-Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο
-Οπλοχρησία κατ' εξακολούθηση
-Παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ' εξακολούθηση
-Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων
-Παράνομη κατοχή όπλων, (μαχαίρια και ρέπλικα)
-Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και
-Απειλή διάπραξης εγκλημάτων.
Ο 89χρονος χθες το πρωί, με μια καραμπίνα, τραυμάτισε έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ,ο οποίος παραμένει για νοσηλεία και στην συνέχεια άλλες τέσσερις υπαλλήλους του Πρωτοδικείου.
