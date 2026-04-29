Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο 14ο Forum Υγείας

Δυναμική παρουσία με επίκεντρο την έρευνα και την καινοτομία στην υγεία κατέγραψε το Πανεπιστήμιο Πατρών στο 14ο Forum Υγείας.

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρει τα εξής:

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχε ενεργά στο 14ο Forum Υγείας, επιβεβαιώνοντας τον διαρκή του ρόλο ως πυλώνα παραγωγής γνώσης και καινοτομίας στον χώρο της υγείας.

Στο πλαίσιο του Forum, διοργανώθηκε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: « Έρευνα και καινοτομία στην υγεία στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με τη συμμετοχή εξαιρετικών συναδέλφων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, οι οποίοι ανέδειξαν κρίσιμες πτυχές της σύγχρονης έρευνας και της καινοτομίας στην υγεία. Οι ομιλητές ανέδειξαν τα ακόλουθα θέματα:

Γρηγόριος Τσίγκας, MD, PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής Επεμβατικής Καρδιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Θέμα: «Ο Χρόνος στο Έμφραγμα: Υποδομές ή Σύστημα; Σύγχρονα δεδομένα μέσα από τη μελέτη DRSTEMI».

Ελένη Αλμπάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών, Θέμα: «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Παρέμβασης για τη Συμπονετική Φροντίδα σε Προπτυχιακούς Φοιτητές Επιστημών Υγείας», «Πρόγραμμα Καραθεοδωρή.»

Χρήστος Ζαρολιάγκης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Εργαστηρίου Ευφυούς Υπολογιστικής & Τεχνολογίας (ICELab), Θέμα: «Φορετές Τεχνολογίες και Μηχανική Μάθηση στην Υπηρεσία της Τρίτης Ηλικίας».

Μαρία Τσεκούρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Θέμα: «Φυσικοθεραπεία και Προαγωγή Υγείας: Έρευνα και Κλινική πράξη στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών».

Ιωάννης Παπακυρίτσης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Λογοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Θέμα: «Τεχνολογική καινοτομία στην Λογοθεραπεία και Κοινοτική Διασύνδεση».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις αλλά και στις προοπτικές που διαμορφώνονται μέσα από τη διεπιστημονική συνεργασία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:

• στη σύνδεση της έρευνας με την κλινική πράξη και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας,

• στην ενίσχυση της καινοτομίας ως μοχλού βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας,

• καθώς και στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, φορέων υγείας και κοινωνίας των πολιτών.

Η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Forum ανέδειξε τη στρατηγική του προσήλωση στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας και στην ανάπτυξη λύσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τον διάλογο για ένα πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας.

Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση και η έρευνα οφείλουν να υπηρετούν όχι μόνο την πρόοδο της επιστήμης, αλλά και την ενδυνάμωση της κοινωνίας!

Παρακολουθήστε το στρογγυλό τραπέζι στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?t=328&v=OdSicgtDMJ8