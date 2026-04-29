Ζάκυνθος: Ανοίγει η Παιδιατρική Κλινική – Mετακινείται γιατρός από την Πάτρα

Σε τροχιά άμεσης επαναλειτουργίας εισέρχεται η Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, μετά την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της το περασμένο Σάββατο. Μετά από συντονισμένες ενέργειες , το κενό καλύπτεται με τη μετακίνηση παιδιάτρου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Ο γιατρός αναμένεται στο νησί εντός της ημέρας (29 Απριλίου), γεγονός που καθιστά πιθανό το άνοιγμα της κλινικής ακόμη και σήμερα. Παράλληλα, οι προσπάθειες συνεχίζονται για την έλευση και δεύτερου παιδιάτρου, με στόχο την πλήρη εξομάλυνση της λειτουργίας της κλινικής και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση όλων των περιστατικών.

