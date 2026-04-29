Φ. Ζαΐμης: Οι Περιφέρειες ενώνουμε δυνάμεις για ισχυρή αναπτυξιακή στρατηγική και ειρήνη

Διεθνές συνέδριο με επίκεντρο τη συνεργασία και την ανάπτυξη στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας θα φιλοξενήσει η Πάτρα στα τέλη Μαΐου.

Η ανακοίνωση της ΠΔΕ αναφέρει τα εξής:

Το Διεθνές Συνέδριο για τις Περιφέρειες Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα από τις 27 έως τις 29 Μαΐου 2026. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας (BBSC) της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών (CPMR), σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (BSEC) και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (PABSEC).

Σκοπός του συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή διακεκριμένους και υψηλόβαθμους εκπροσώπους εθνικών κυβερνήσεων, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, προωθώντας τον διάλογο και την ουσιαστική συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαρθρωμένο σε πέντε βασικές θεματικές ενότητες, που περιλαμβάνουν:

Τα ενεργειακά δίκτυα και τη διασυνοριακή συνεργασία, τις μεταφορές, την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την στρατηγική συνεργασία στον τουρισμό,την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας της CPMR και Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίωνα Ζαΐμη: «Το Διεθνές Συνέδριο αποτελεί μείζονα θεσμική διαδικασία. Είναι σημαντικό για εμάς που θα διεξαχθεί στην χώρα μας και ειδικά στην πόλη της Πάτρας. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε βασικούς άξονες συνεργασίας στην ζώνη των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας και στην διαμόρφωση ενός πιο συνεκτικού και ανθεκτικού, σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού πλαισίου για την ευρύτερη περιοχή».

Στο Συνέδριο θα μιλήσουν μεταξύ άλλων η Επίτροπος Μεσογείου, Ντουμπράβκα Σουίτσα, ο Καθηγητής Χρήστος Ζερεφός, Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή, Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας.

Παράλληλα, θα συμμετάσχουν ανώτατα κυβερνητικά στελέχη από τις χώρες των Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας ενώ θα υπάρξει και εκπροσώπηση από την Κίνα, με τον Καθ. Xiao Yun Zheng από το Hubei University.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://patras-cpmr.gr/