Πάτρα: Συνεδριάζει εκτάκτως η Δημοτική Επιτροπή σήμερα Τετάρτη 29 Απριλίου

Συνεδριάζει εκτάκτως η Δημοτική Επιτροπή, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σήμερα Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, ώρα 14.00, με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

1. 1) Έγκριση: α) Της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ.αα. του Ν.4412/2016 για την «Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει η Δ/νση Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων για τον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς 2026 και της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.500,80€ (με φπα), β) Των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 3/2026 Μελέτης του Τμήματος Πνευματικού Καλλιτεχνικού Κέντρου και Πολιτισμικής Διαχείρισης της Δ/νσης Πολιτισμού, γ) Του από 29/04/26 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου – 2) Ανάθεση στους κάτωθι οικονομικούς φορείς: α) «D.B. STUDIO», β) «ΠΗΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και γ) «MAKE MUSIC MEMORIES E.E.» της εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 3/2026 Μελέτης (εισηγητής: Α. Αγγελής- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)