Όταν ο 89χρονος είχε πάει στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και μιλούσε στις κάμερες

Φαίνεται ο 89χρονος με μια εικόνα του τέως βασιλιά πάνω σε μια μαγκούρα να μιλάει για την απώλειά του
Στην κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου είχε παραστεί ο 89χρονος, που μετά τις ένοπλες επιθέσεις χθες στην Αθήνα, συνελήφθη στην Πάτρα.
Ο ηλικιωμένος άνδρας πριν τρία χρόνια είχε εμφανιστεί στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και είχε μιλήσει στις κάμερες. Στο στιγμιότυπο από το ρεπορτάζ στον ΑΝΤ1 φαίνεται ο 89χρονος με μια εικόνα του τέως βασιλιά πάνω σε μια μαγκούρα να μιλάει για την απώλειά του. «Λυπάμαι πολύ. Πρέπει η ημέρα σήμερα να είναι συννεφιασμένη και όχι λιακάδα» ακούγεται να λέει από το Τατόι ο ηλικιωμένος.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 02:39 του παρακάτω βίντεο
