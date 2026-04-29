Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Από τα κεράσματα και τις δωρεές στο χωριό, στις ένοπλες επιθέσεις

Από τις δωρεές στο χωριό, στις επιθέσεις του 89χρονου στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, στις απειλές με σφαίρες σε εισαγγελέα και τη νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική, ξεδιπλώνεται το προφίλ του ανθρώπου που επί επτά ώρες αναζητούσε η αστυνομία σε Αθήνα και Πάτρα.

«Ήταν άνθρωπος που έδινε, βοηθούσε και το χωριό»

«Έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Εμείς τον ξέραμε και ήταν ένας άνθρωπος πολύ καλός», λέει ξαδέρφη του στο newsit.gr. «Έβλεπα έναν άνθρωπο ήρεμο, μορφωμένο και καλό, που δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα στο χωριό. Ήταν δίπλα μου, περνούσε κάθε μέρα, πήγαινε στην εκκλησία, στο καφενείο, στο σούπερ μάρκετ και πάντα χαιρετούσε με ευγένεια. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έγινε, πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα. Ό,τι μάθαμε, το μάθαμε από την τηλεόραση, ακόμη και για προβλήματα που μπορεί να είχε, γιατί εμείς δεν είχαμε δει τίποτα περίεργο στη συμπεριφορά του», αναφέρει.

Μάλιστα, ο 89χρονος ήταν πάντα δίπλα στην οικογένειά του και στάθηκε σαν βράχος στην ανιψιά του, που είχε περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή της.

«Ταυτόχρονα, τον έβλεπα να βοηθάει την οικογένειά του, ειδικά την ανιψιά του που είχε περάσει πολλά, και να τη στηρίζει όσο μπορούσε. Ήταν άνθρωπος που έδινε, βοηθούσε και το χωριό, είχε προσφέρει χρήματα και δεν τσιγκουνευόταν. Πήγαινε στα πανηγύρια, κέρναγε τον κόσμο, φρόντιζε τον περίγυρό του. Αυτά που λένε ότι ήταν ρακοσυλλέκτης δεν ισχύουν. Δεν ενοχλούσε κανέναν και δεν είχε δείξει ποτέ τέτοια εικόνα», ισχυρίζεται η ξαδέρφη του.

Ο 89χρονος, όπως όλα δείχνουν, δρούσε βάσει σχεδίου, σχεδιάζοντας κάθε βήμα από το προηγούμενο βράδυ και κάνοντας μάλιστα και πρόβα στη διαδρομή. Μια επίσκεψη σε μίνι μάρκετ στη γειτονιά του φαίνεται πως ήταν η αρχή της εκτέλεσης του σχεδίου του. Ο ηλικιωμένος πήγαινε συχνά στο συγκεκριμένο κατάστημα για να αγοράζει αγαθά. Αυτή τη φορά, όμως, μπήκε μέσα και ζήτησε να κάνει ένα τηλεφώνημα.

Το δεύτερο τηλεφώνημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος δεν κάλεσε μόνο τον ταξιτζή, αλλά και την ανιψιά του, η οποία όμως δεν απάντησε. Τι ήθελε να της πει; Ήθελε μήπως να τη δει για τελευταία φορά πριν την εκτέλεση του σχεδίου του; Γιατί βγήκε έξω από το κατάστημα για να κάνει την πρώτη κλήση;

Λίγα λεπτά αργότερα, ο ηλικιωμένος, σε αντίθεση με την πρώτη του κλήση, μπήκε μέσα στο κατάστημα και κάλεσε τον οδηγό ταξί, ζητώντας του να τον μεταφέρει το επόμενο πρωί από το σπίτι του σε σημείο που θα του υπεδείκνυε από κοντά.

Ο οδηγός ταξί δεν ήταν η πρώτη φορά που τον εξυπηρετούσε, καθώς μένει στη γειτονιά του και τον γνώριζε. Ο δράστης, μάλιστα, επέμενε να επικοινωνήσει με τον συγκεκριμένο οδηγό και όχι με κάποιον άλλον.

Ο 89χρονος κατά το παρελθόν του είχε και πάλι προσπαθήσει να τραβήξει τα βλέμματα πάνω του, όταν άφησε τέσσερις σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των Αρχών.

Ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική, ενώ το 2018 είχαν καταγραφεί και επίσημα παράπονα από την εισαγγελία για απειλές που φέρεται να είχε εκτοξεύσει. Αρχικά του έγιναν συστάσεις, ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα κρίθηκε αναγκαίος ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική δομή, με την υπόθεση να επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο.