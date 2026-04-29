Αχαΐα: «Ξεκινήσαμε δυναμικά, αλλά έπεσε... φρενάρισμα»- Υποτονικές οι κρατήσεις ξένων τουριστών στα ξενοδοχεία, λόγω πολέμου

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στον τουριστικό κλάδο, καθώς η αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα τη ροή των κρατήσεων, με την εικόνα να εμφανίζεται υποτονική σε πανελλαδικό επίπεδο.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας, Δημήτρης Διαμαντόπουλος, «εδώ και έναν μήνα και περισσότερο, από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος, οι κρατήσεις από το εξωτερικό έχουν “παγώσει”», διευκρινίζοντας ότι το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την περιοχή, αλλά συνολικά τη χώρα. «Δεν είναι μηδενικές, αλλά είναι υποτονικός ο αριθμός των κρατήσεων και δεν έχει καμία σχέση με το τι συνέβαινε πριν», σημειώνει, αποδίδοντας την κατάσταση στην αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι σημαντικό ρόλο παίζει και η αύξηση του κόστους των αεροπορικών εισιτηρίων, που έχει οδηγήσει σε συνολική ακρίβεια των ταξιδιών. «Ο κόσμος περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», τονίζει, προσθέτοντας ότι το διάστημα Μαρτίου και Απριλίου χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την πορεία της σεζόν.

Ο κ. Διαμαντόπουλος ξεκαθαρίζει ότι δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις από όσους είχαν ήδη κάνει κρατήσεις τον χειμώνα, ωστόσο οι νέες κρατήσεις παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. «Είναι πολύ λίγες οι κρατήσεις από την περίοδο που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι σήμερα, όχι μόνο στην Αχαΐα και την Ηλεία αλλά γενικά σε όλη την Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Εκτιμά, πάντως, ότι σε περίπτωση σύντομης λήξης του πολέμου ενδέχεται να υπάρξει κινητικότητα, αν και «έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος». Σύμφωνα με τον ίδιο, η τουριστική σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Μαΐου και να ολοκληρωθεί στις αρχές Οκτωβρίου.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας, Χρήστος Κανελλής, δίνει έμφαση στην εγχώρια αγορά, σημειώνοντας ότι «η Αιγιάλεια είναι ένας προορισμός που ενδιαφέρει την ελληνική αγορά», γεγονός που ενδέχεται να λειτουργήσει ευνοϊκά. Όπως εξηγεί, λόγω της μεγάλης αύξησης σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, αρκετοί ταξιδιώτες από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη φαίνεται να στρέφονται σε κοντινότερους προορισμούς, όπως η Πελοπόννησος.

Ωστόσο, αναφερόμενος στις ξένες αγορές, σημειώνει ότι ενώ η χρονιά ξεκίνησε δυναμικά, πλέον παρατηρείται «μια κόπωση, ένα φρενάρισμα», χωρίς όμως ακυρώσεις. «Δεν έχει τη δυναμική που είχε στο ξεκίνημα», υπογραμμίζει, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει ενίσχυση μέσω κρατήσεων της τελευταίας στιγμής. «Ποντάρουμε στις last minute κρατήσεις με κάποιες προσφορές», αναφέρει, εκτιμώντας παράλληλα ότι η εγχώρια αγορά θα παρουσιάσει αύξηση και θα στηρίξει τη φετινή τουριστική περίοδο.