Πάτρα: Κόκκινα γεράνια στις ζαρντινιέρες της Ρήγα Φεραίου

Εργαζόμενοι του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, φυτεύουν από το πρωί, κόκκινα γεράνια στις ζαρντινιέρες της Ρήγα Φεραίου, ενόψει της Πρωτομαγιάς ενώ πρόσθεσαν και επιπλέον ζαρντινιέρες σε σημεία που είτε δεν υπήρχαν είτε είχαν καταστραφεί, αναφέρει ο Δήμος σε ανακοίνωσή του.



Η φύτευση πολύχρωμων φυτών, θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, σε κομβικά σημεία του κέντρου της πόλης, αλλά και σε όλες τις πλατείες του Δήμου, τονίζει και συνεχίζει:

Οι υπεύθυνοι Πρασίνου του Δήμου, προτρέπουν τους επαγγελματίες, μπροστά στα καταστήματα των οποίων βρίσκονται οι ζαρντινιέρες, να τις «υιοθετήσουν», έτσι ώστε να τις περιποιούνται και να τις προσέχουν και μέχρι στιγμής η ανταπόκριση είναι θετική.

Ανάλογες εργασίες γίνονται και στο άνθινο ρολόι της Τριών Συμμάχων, το οποίο… ενισχύθηκε με περισσότερα και περισσότερα λουλούδια.