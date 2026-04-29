«Η επιχείρηση ξεκίνησε με ένα τηλέφωνο στο 100»- Τι λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας για τη σύλληψη του 89χρονου

Για το τρόπο με τον οποίο μπήκε τέλος στην περιπέτεια με τον 89χρονο δράστη των πυροβολισμών στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο Αθηνών μιλάει στο thebest.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Γιώργος Αγγελόπουλος.

«Η επιχείρηση της αστυνομίας, στην Πάτρα, ξεκίνησε μετά από τηλεφώνημα στο «100», από συμπολίτη μας, ο οποίος είχε αναγνωρίσει τον 89χρονο. Αμέσως, δόθηκε σήμα και αστυνομικοί, ένστολοι και με πολιτικά, έσπευσαν στο ξενοδοχείο και απέκλεισαν περιμετρικά την περιοχή», λέει ο κ. Αγγελόπουλος. «Στη συνέχεια, αστυνομικός με πολιτικά και μια ένστολη συνάδελφος μπήκαν μέσα στο ξενοδοχείο. Εκείνη την ώρα ο ηλικιωμένος κατέβαινε από τον ημιώροφο, τον ακινητοποίησαν, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην Ασφάλεια της Πάτρας. Από 'κει, μεταφέρθηκε χθες στην Ασφάλεια Αττικής», αναφέρει στο thebest.gr, για την επιχείρηση σύλληψης.

Επίσης, επισημαίνει ότι ο 89χρονος εντοπίστηκε οπλισμένος: «Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν επάνω του ένα γεμάτο περίστροφο, αλλά και κάποιες σφαίρες σε ένα σακουλάκι, οι οποίες βρέθηκαν μετά».

Αναφορικά με τα κενά ασφαλείας που αναδείχθηκαν στην Αθήνα κατά το περιστατικό, ο κ. Αγγελόπουλος, τονίζει: «Όπως είπε χθες και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε συνέντευξή του, υπάρχουν κάποια κενά ασφαλείας, τα οποία θα διερευνηθούν από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. Στο Εφετείο υπάρχει και δικαστική αστυνομία, δεν είναι μόνο η ΕΛ.ΑΣ. για φύλαξη».