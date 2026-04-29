YouTuber δεν αναγνώρισε την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: "Δεν ξεκινάς καλά, δεν μιλάς ωραία"

H αμήχανη αντίδραση
Την αμήχανη αντίδραση της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου κατέγραψε YouTuber με την κάμερά του, όταν δεν αναγνώρισε ποια είναι, ρωτώντας το όνομά της, με την πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» να εκφράζει την ενόχλησή της.
Σε βίντεο που δημοσίευσε ο MVPanos στα social media και στο κανάλι του στο YouTube, κατέγραψε στιγμές από το γήπεδο του Βόλου, όπου πραγματοποιήθηκε ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ ΠΑΟΚ – ΟΦΗ. Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο εντόπισε μεταξύ άλλων και την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, ωστόσο ο YouTuber δεν γνώριζε την ταυτότητά της, εξηγώντας της πως δεν ασχολείται με lifestyle θέματα, αλλά με αθλητικά.
Τότε, η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» του απάντησε πως δεν θα έπρεπε να τη συμπεριλάβει στο vlog του.
Ακολουθεί ο διάλογός τους
MVP: Πώς σε λένε;
Α.Π: Δεν ξεκινάς καλά, δεν μιλάς ωραία
MVP: Δεν ξέρω πώς σε λένε, αλήθεια σου λέω
Α.Π: Ε, τότε, δεν χρειάζεται να ανήκω σε αυτό το vlog
MVP: Εγώ αθλητικά βλέπω, δεν βλέπω πολύ lifestyle
Α.Π: Ε, αυτά τα λάθη κάνεις
MVP: Πώς το είδες το ματς;
Α.Π: Εξαιρετικό
MVP: Απλή, λιτή και απέριττη
Α.Π: Λακωνική
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr