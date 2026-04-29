Βασιλιάς Κάρολος σε Τραμπ: «Χωρίς τους Βρετανούς, θα μιλούσατε γαλλικά»

Ο βασιλιάς Κάρολος πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα τον Ντόναλντ Τραμπ χθες κατά την διάρκεια του επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο λέγοντας ότι οι Αμερικανοί θα μιλούσαν γαλλικά αν οι Βρετανοί δεν είχαν αποικήσει και αυτοί την βόρεια Αμερική.

Απάντησε με τον τρόπο αυτόν στις δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ στο Νταβός όταν είπε απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους: «Χωρίς την αμερικανική υποστήριξη κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, θα μιλούσατε γερμανικά και λίγα ιαπωνικά».

Ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε κατά την πρόποσή του στις βρετανικές και γαλλικές ρίζες πολλών τοπωνυμίων στις ΗΠΑ λόγω της εγκατάστασης κάποτε αποίκων των δύο μεγάλων ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών δυνάμεων.

«Πρόσφατα δηλώσατε κύριε πρόεδρε ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Θα τολμούσα να πω ότι χωρίς εμάς, θα μιλούσατε γαλλικά», είπε προκαλώντας τα γέλια των συνδαιτημόνων.

Αλλά ο βασιλιάς Κάρολος μίλησε και για τις «τροποποιήσεις» στον Λευκό Οίκο που αφορούν το σχέδιο ανέγερσης αίθουσας χορού που ονειρεύεται ο Τραμπ στην θέση της ανατολικής πτέρυγας

«Μετά λύπης μου σας λέω ότι εμείς, οι Βρετανοί, επιχειρήσαμε το δικό μας σχέδιο ανακαίνισης του Λευκού Οίκου το 1814», τότε που οι στρατιώτες του Ηνωμένου Βασιλείου πυρπόλησαν το κτίριο.

Και ο βασιλιάς Κάρολος συνέχισε λέγοντας ότι το επίσημο δείπνο αποτελεί «σημαντική βελτίωση σε σχέση με το Tea Party της Βοστώνης», το 1773, όταν οι άποικοι πέταξαν στην θάλασσα τα βαριά φορολογημένα βρετανικά φορτία τσαγιού.

Και μετά ήταν σειρά του Τραμπ να επιχειρήσει να αστειευτεί. «Θέλω να συγχαρώ τον Κάρολο για την φανταστική του ομιλία σήμερα στο Κονγκρέσο. Σήκωσε όρθιους τους Δημοκρατικούς, κάτι που εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να κάνω».

Και οι δύο χαιρέτισαν τον «ειδικό δεσμό» που ενώνει το Λονδίνο και την Ουάσινγκτον, παρά τις διαφωνίες.

Ο βασιλιάς Κάρολος προσέφερε στον συνομιλητή του την καμπάνα βρετανικού υποβρυχίου με την ονομασία HMS Trump, το οποίο ετέθη σε υπηρεσία το 1994: «Ας είναι μάρτυρας της κοινής ιστορίας των δύο χωρών μας και του λαμπρού τους μέλλοντος. Και αν μια μέρα θέλετε να μας μιλήσετε, μην διστάσετε να χτυπήσετε».